Η απόφαση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου.

Νέους κανόνες για τη λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, τις πληρωμές, τις οφειλές και τις διακοπές παροχής φέρνει απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση καθορίζει τις υποχρεώσεις των εταιρειών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί ή προβλήματα στη συνεργασία τους με τους διαχειριστές των δικτύων.

Με την απόφαση εγκρίνεται η νέα πρότυπη σύμβαση χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, βάζοντας κοινούς κανόνες στις σχέσεις μεταξύ των διαχειριστών και των εταιρειών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα για να προμηθεύουν φυσικό αέριο στους πελάτες τους.

Στην πράξη, η απόφαση ξεκαθαρίζει ποιος έχει την ευθύνη για τη μεταφορά του αερίου μέσα από το δίκτυο, πότε πρέπει να πληρώνονται οι σχετικές χρεώσεις και τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν άμεσα τις συμβάσεις των νοικοκυριών με τους προμηθευτές τους, ωστόσο έχουν σημασία για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη συνέχιση της τροφοδοσίας των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Σύμφωνα με τη νέα πρότυπη σύμβαση, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το δίκτυο φυσικού αερίου πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα τις χρεώσεις που τους αναλογούν. Ο διαχειριστής εκδίδει τον λογαριασμό το αργότερο μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα, ενώ η προθεσμία εξόφλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοσή του.

Εάν μια εταιρεία δεν πληρώσει εγκαίρως, ο διαχειριστής την καλεί εγγράφως να εξοφλήσει την οφειλή μέσα σε δέκα ημέρες. Αν η οφειλή παραμείνει απλήρωτη, μπορούν να προστεθούν τόκοι καθυστέρησης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση που έχει καταθέσει η εταιρεία για την κάλυψη του χρέους. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, ο διαχειριστής μπορεί να προχωρήσει ακόμη και σε διακοπή των υπηρεσιών διανομής, ακολουθώντας όμως συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης.

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Το σημαντικότερο σημείο για τους καταναλωτές είναι ότι, εάν μια εταιρεία προμήθειας αντιμετωπίσει προβλήματα και κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω οφειλών, προβλέπεται ενημέρωση των τελικών πελατών της. Συγκεκριμένα, πριν από τη διακοπή των υπηρεσιών, ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία δέκα εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και παράλληλα να ειδοποιήσει τους πελάτες που εξυπηρετεί, ώστε να μπορέσουν να φροντίσουν για την εκπροσώπησή τους από άλλη εταιρεία. Πρόκειται για μια σημαντική πρόβλεψη, καθώς δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κινηθούν εγκαίρως και να αναζητήσουν άλλον προμηθευτή, αντί να βρεθούν ξαφνικά αντιμέτωποι με πρόβλημα στην τροφοδοσία τους.

Η απόφαση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το δίκτυο υποχρεούνται να ενημερώνουν τους τελικούς καταναλωτές τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσα από τους λογαριασμούς τους, για τη σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία τηλεφωνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση, με τον σχετικό αριθμό να αναγράφεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Παραδείγματα

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία που προμηθεύει φυσικό αέριο σε 2.000 νοικοκυριά δεν πληρώνει τις χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου διανομής. Ο διαχειριστής την ειδοποιεί και της δίνει προθεσμία δέκα ημερών για να εξοφλήσει το χρέος της. Εάν η εταιρεία εξακολουθήσει να μην πληρώνει, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής των υπηρεσιών διανομής. Σε αυτή την περίπτωση, οι πελάτες της πρέπει να ενημερωθούν, ώστε να έχουν δέκα εργάσιμες ημέρες για να βρουν άλλη εταιρεία που θα τους προμηθεύει φυσικό αέριο. Έτσι, ένα νοικοκυριό μπορεί να αναζητήσει εγκαίρως νέο προμηθευτή, χωρίς να περιμένει να δημιουργηθεί πρόβλημα με την παροχή του.

Μια οικογένεια που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για θέρμανση λαμβάνει τους λογαριασμούς της από την εταιρεία προμήθειας. Σύμφωνα με τη νέα πρότυπη σύμβαση, η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για τη σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Παράλληλα, στον λογαριασμό πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης, ώστε, εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή υπάρξει υποψία διαρροής, ο καταναλωτής να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί. Η συγκεκριμένη υποχρέωση έχει στόχο την καλύτερη ενημέρωση και την ασφάλεια των νοικοκυριών.