Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. αναδεικνύει, επίσης, το ζήτημα της προστασίας των ιστορικών περιουσιακών δικαιωμάτων της Μονής, με ιδιαίτερη αναφορά στα ακίνητα και στους κήπους που βρίσκονται εκτός των τειχών της.

Σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά ασκεί ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), ζητώντας την άμεση δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας που ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε με τις αιγυπτιακές αρχές.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας και τις προβλέψεις της για την προστασία της ιστορικής περιουσίας της Μονής, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών χειρισμών τους προηγούμενους μήνες.

Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, η υπόθεση οδηγήθηκε σε οριακό σημείο, με τις τελευταίες εξελίξεις να δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το καθεστώς ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα που διασφαλίζονται για τη Μονή.

Αναλυτικά:

«Οι εξελίξεις σχετικά με την Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και η ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας με τις αιγυπτιακές Αρχές, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της, άφησε την υπόθεση να φτάσει σε οριακό σημείο. Σήμερα καλείται να εξηγήσει γιατί, μετά από μήνες χειρισμών και καθησυχαστικών δηλώσεων, τα δημοσιεύματα περιγράφουν έναν συμβιβασμό που φέρεται να αναγνωρίζει την κυριότητα των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο και περιορίζει τη Μονή σε δικαιώματα κατοχής και χρήσης.

Καλούμε την κυβέρνηση, να επιβεβαιώσει, ή να διαψεύσει τα δημοσιεύματα, προχωρώντας στην άμεση δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας, μαζί με τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις. Ποια δικαιώματα κατοχυρώνονται; Ποιες διεκδικήσεις εγκαταλείπονται; Ποια ακίνητα καλύπτονται και ποιες εγγυήσεις αποτρέπουν νέες αμφισβητήσεις;

Σήμερα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των ιστορικών περιουσιακών δικαιωμάτων της Μονής, την τύχη των εκτός των τειχών ακινήτων και κήπων που στηρίζουν την επιβίωσή της, καθώς και για τους όρους και τις εγγυήσεις της μελλοντικής λειτουργίας της.

Η αυτονομία της Μονής, οι αποφάσεις της αδελφότητας και το εκκλησιαστικό σκέλος της συμφωνίας πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Δεν απαλλάσσουν, όμως, την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη για τους δικούς της ανεπαρκείς χειρισμούς».