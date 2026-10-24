Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φοροδιαφυγής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Pizza Fan έρχονται στο φως, με φωτογραφίες από κατασχεθέντα χρήματα και συνομιλίες που φέρονται να καταγράφουν συζητήσεις για ελέγχους της ΑΑΔΕ, τη λειτουργία επίμαχου λογισμικού και τη διαχείριση αποδείξεων.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά τη φερόμενη οργανωμένη φοροδιαφυγή στο δίκτυο της Pizza Fan, καθώς αποκαλυπτικό υλικό από τις έρευνες των Αρχών και συνομιλίες εμπλεκομένων φωτίζουν πτυχές του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται χρηματικά ποσά τοποθετημένα σε μικρά σακουλάκια. Τα χρήματα εντοπίστηκαν στην κατοικία προσώπου που περιγράφεται στη δικογραφία ως «υπαρχηγός» της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, τρεις συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ρεπορτάζ φέρονται να αποτυπώνουν συζητήσεις για καταγγελίες προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη χρήση του λογισμικού που ερευνάται, αλλά και για περιστατικό στο οποίο η έκδοση απόδειξης φέρεται να ακολούθησε την καταχώριση μιας παραγγελίας ως κεράσματος.

Τα ευρήματα των ερευνών και τα χρήματα που κατασχέθηκαν

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατασχέθηκαν συνολικά 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένας φορολογικός μηχανισμός, έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, USB, tablet, φορητών υπολογιστών και σκληρών δίσκων.

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Το υλικό που συγκεντρώθηκε εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της έκτασης της φερόμενης δραστηριότητας, του ρόλου των εμπλεκομένων και του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων.

Ζημία άνω των 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Ιδιαίτερα μεγάλα είναι τα ποσά που συνδέονται με την υπόθεση, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των Αρχών.

Ειδικότερα, για την περίοδο από το 2016 έως το 2026, η οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μεγέθη που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Η συνομιλία για τις καταγγελίες στην ΑΑΔΕ

Στην πρώτη από τις τρεις συνομιλίες, οι συνομιλητές φέρονται να αναφέρονται σε καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και στην πιθανότητα να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε καταστήματα.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαλόγου που δημοσιοποιήθηκε, γίνεται αναφορά σε πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, οι οποίοι θα επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες των καταστημάτων, μεταξύ άλλων στις παραγγελίες take away. Στη συνομιλία γίνεται, επίσης, λόγος για καταγγελία που είχε περιέλθει σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών και για το ενδεχόμενο να ελεγχθούν περισσότερα καταστήματα.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, καθώς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να συζητούσαν οι εμπλεκόμενοι την πιθανότητα φορολογικών ελέγχων και τις πληροφορίες που, σύμφωνα με όσα ακούγονται, είχαν στη διάθεσή τους.

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Οι αντιδράσεις για το επίμαχο λογισμικό

Μια δεύτερη συνομιλία αφορά τη στάση προσώπων που φέρονται να αντιδρούσαν στη χρήση του συστήματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Στον διάλογο γίνεται αναφορά σε πιθανές κυρώσεις σε βάρος προσώπου που δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πρακτική, καθώς και στη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος μέσω ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο φέρεται να εφαρμοζόταν το επίμαχο λογισμικό, αλλά και των σχέσεων μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Το περιστατικό με την απόδειξη που εκδόθηκε μετά το «κέρασμα»

Η τρίτη συνομιλία επικεντρώνεται σε ένα περιστατικό που αφορά την έκδοση απόδειξης για παραγγελία πελάτη.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να συζητούν οι συνομιλητές, η συγκεκριμένη παραγγελία είχε αρχικά καταχωριστεί ως κέρασμα, ενώ η απόδειξη εκδόθηκε στη συνέχεια, όταν την αναζήτησε ο πελάτης. Η μεταγενέστερη έκδοσή της φέρεται να δημιούργησε ζήτημα στον τρόπο με τον οποίο καταγραφόταν και ελεγχόταν η συναλλαγή από το τηλεφωνικό κέντρο.

Στον διάλογο εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ώστε να διαπιστώνεται αν μια παραγγελία είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως δωρεάν παροχή και αν ακολούθως εκδόθηκε απόδειξη. Οι συνομιλητές αναφέρονται, επίσης, στη δυσκολία εφαρμογής μιας τέτοιας διαδικασίας χωρίς να περιπλέκεται περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.

Η υπόθεση της Pizza Fan εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που κατασχέθηκε και τις συνομιλίες που έχουν περιέλθει στη διάθεσή τους.