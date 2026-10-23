Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και ο στενός του συνεργάτης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, με τον ιδιοκτήτη Κ.Αντάρα και τον συνεργάτη του να παίρνουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Οι δικηγόροι τους σημείωσαν ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση σημειώνοντας ότι το μυαλό των κατηγορούμενων είναι στους εργαζόμενους: «Αυτό που αντιμετωπίζουν είναι ένα φορολογικό αδίκημα και η βούλησή τους είναι η συνεργασία με τις Αρχές και η εξομάλυνση της οποιασδήποτε διαφοράς, τυχόν υπάρχει. Η βούλησή τους είναι η επαναλειτουργία των καταστημάτων και οι διάσωση των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζόμενων. Σαφέστατα είναι κακουργήματα, αλλά είναι φορολογικά αδικήματα» τόνισε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργόπουλος, επίσης συνήγορος των δύο κατηγορούμενων ανέφερε ότι «οι εταιρείες έχουν έναν νόμιμο κύκλο εργασιών με 2,5 χιλιάδες εργαζόμενους, για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοσίες. Δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι φάντασμα, ούτε βιτρίνα. Εάν αυτή η εταιρεία, σε ένα ποσοστό της λειτουργίας της, διαπιστωθούν κάποιες φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει η πρόθεση αυτές να καλυφθούν. Αμφισβητούμε το ύψος της φορολογικής παράβασης που έχει διαρρεύσει στα μέσα, αυτό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένουμε να δούμε τα πλήρη στοιχεία και θα απαντήσουμε αρμοδίως στον κύριο ανακριτή».

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του Mega και του Βασίλη Λαμπρόπουλου καθώς από πρώην υπάλληλο που «άνοιξε τα μάτια στις διωκτικές αρχές», υπήρχε στο κύκλωμα της Pizza Fan πληροφοριοδότης μέσα σε οικονομικές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος τα βασικά μέλη του κυκλώματος είχαν ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους από κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες.

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Η πρώτη ανακοίνωση της Pizza Fan

Στον απόηχο πάντως των ποινικών διώξεων για την φορολογική απάτη ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στην αλυσίδα Pizza Fan, η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες γύρω από το δίκτυο της επιχείρησης.

Όπως σημειώνεται «Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της. Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.»

Παράλληλα τονίζεται ότι «σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν. Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ».

Πώς έστηναν τα... κεράσματα στην Pizza Fan

Στη δημοσιότητα έδωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα «πλούσια» ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην περιοχή της Εκάλης.

Έκπληκτοι, οι αστυνομικοί βρήκαν στο βεστιάριο της οικίας μία κρύπτη, στην οποία οδηγούσε άνοιγμα της εντοιχιζόμενης παπουτσοθήκης. Εντός της κρύπτης, βρέθηκαν δεκάδες τσάντες οι οποίες περιείχαν χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια.

Το ειδικό λογισμικό στα καταστήματα

Στο λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στις ταμειακές μηχανές φέρεται να βασιζόταν ο μηχανισμός απόκρυψης των πραγματικών εισπράξεων. Οι παραγγελίες καταγράφονταν αρχικά από τα καταστήματα, ωστόσο δεν ολοκληρωνόταν πάντα η διαδικασία καταχώρισής τους στην ταμειακή, με αποτέλεσμα μέρος του τζίρου να μένει εκτός των επίσημων οικονομικών στοιχείων.

Παράλληλα, στο σύστημα είχε προστεθεί ειδική επιλογή με την ονομασία «κέρασμα», η οποία αξιοποιούνταν για την απόκρυψη εσόδων.

Συγκεκριμένα, σε πολλές συναλλαγές με μετρητά, είτε επρόκειτο για αγορές μέσα στα καταστήματα είτε για παραγγελίες, οι πελάτες λάμβαναν αποδείξεις στις οποίες η συναλλαγή εμφανιζόταν ως «κέρασμα». Με αυτόν τον τρόπο, τα ποσά δεν αποτυπώνονταν ως κανονικές πωλήσεις, περιορίζοντας την εμφάνιση των πραγματικών εσόδων και τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

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Οι εισπράξεις που φέρεται να αποκρύπτονταν συγκεντρώνονταν εκτός της επίσημης λογιστικής εικόνας, με τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΟΕ να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα και ποιο ήταν το οικονομικό όφελος για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει το κρυφό λογιστικό ηλεκτρονικό αρχείο, τα «μαύρα βιβλία» εν ολίγοις, από την ανάλυση των οποίων θα καταλήξουν και στο σύνολο των κερδών της οργάνωσης.