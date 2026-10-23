Σε καθεστώς αναστολής σύμβασης ζητά η ΠΟΕΕΤ από την κυβέρνηση να θέσει τους εργαζομένους της Pizza Fan.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ εξετάζει να καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας στους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan, με την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) αναφέρει πως «με επιστολή της στην Υπουργό Εργασίας αιτήθηκε την ένταξη στο καθεστώς αναστολής σύμβασης, ώστε να λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και το ένσημο, οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι σε 110 καταστήματα σε όλη τη Χώρα της γνωστής αλυσίδας – πιτσαρίας».

Η ΠΟΕΕΤ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας να λάβει μια απόφαση παρόμοια με εκείνη που έλαβε η κυβέρνηση κατά την περίοδο των λοκ ντάουν λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, η ΠΟΕΕΤ ζητά οι εργαζόμενοι να μπουν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης των 534 ευρώ (σε μηνιαία βάση) και να καλυφτούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές τους με βάση τον ονομαστικό μισθό που παίρνουν από την επιχείρηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Καταγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την αλυσίδα Pizza Fan και την υπόθεση με τα 25 εκατ. ευρώ. Η πρώτη καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα έκανε λόγο για αδήλωτους εργαζομένους και παραποιημένες ταμειακές μηχανές. Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε πως με τη χρήση ειδικού λογισμικού οι υπεύθυνοι της εταιρείας καταχώριζαν ως «κέρασμα» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν, όταν ο πελάτης πλήρωνε με μετρητά. Έτσι εξαφάνιζαν το 25% του τζίρου σε μετρητά και δεν κατέβαλλαν τον ανάλογο φόρο. Η απάτη γινόταν τουλάχιστον από το 2022 και το ποσό που δεν έχει καταβληθεί υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ. Xθες πραγματοποιήθηκαν 19 συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι διαχειριστές 91 καταστημάτων της αλυσίδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την έρευνα προέκυψε ότι η έδρα της εταιρείας δεν ήταν στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο και πως ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης αυτής εμφανιζόταν ως απλός μισθωτός υπάλληλος. Η συγκεκριμένη αλυσίδα δεν διέθετε χώρους εστίασης, αλλά δεχόταν παραγγελίες για διανομή κατ’ οίκον. Διέθετε λοιπόν στα γραφεία της στο Χαλάνδρι ένα κεντρικό σύστημα, ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο δεχόταν τις παραγγελίες και για τα 100 υποκαταστήματα ανά τη χώρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε πως με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού οι υπεύθυνοι της εταιρείας καταχώριζαν ως «κέρασμα» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν, μόνο όμως στις περιπτώσεις που ο πελάτης δήλωνε ότι θα πλήρωνε όχι με κάρτα αλλά με μετρητά. Με τη χρήση του λογισμικού, δηλαδή, οι υπεύθυνοι της εταιρείας εξαφάνιζαν το 25% του τζίρου σε μετρητά και επομένως δεν κατέβαλλαν τον φόρο (ΦΠΑ) που τους αναλογούσε. Με βάση τα ευρήματα, η απάτη γινόταν τουλάχιστον από το 2022 και σε αυτό το διάστημα δεν κατέβαλαν ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Ως μέλη του κλειστού πυρήνα της οργάνωσης συνελήφθησαν αρχικά εννέα άτομα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τους λογιστές και τον προγραμματιστή της εταιρείας. Ακολούθησαν στη διάρκεια της χθεσινής έρευνας επιπλέον συλλήψεις εργαζομένων στα εννέα ελεγχόμενα από την κεντρική διοίκηση υποκαταστήματα της Pizza Fan.

Μετρητά και διά ζώσης μία φορά ανά μήνα ή ανά δίμηνο σε VIP αίθουσα

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματίας και εγκέφαλος της απάτης εισέπραττε ποσοστό και επί του «μαύρου» τζίρου των 91 υποκαταστημάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν με μετρητά και διά ζώσης μία φορά ανά μήνα ή ανά δίμηνο σε VIP αίθουσα που μίσθωνε το δίκτυο σε γνωστό εμπορικό κέντρο.

Στο σπίτι του φερόμενου ως αρχηγού, πίσω από ένα έπιπλο βρέθηκε μια μικρή πόρτα που οδηγούσε σε δωμάτιο - κρύπτη, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα.

«H εταιρεία που εμφανίζεται ως “φανατικοί της πίτσας” διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα λήψης παραγγελιών και εν συνεχεία προωθεί τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης. Η παραγγελία τότε εμφανίζεται και στο σύστημα παραγγελιών του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί. Όταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο εκάστοτε υπάλληλος - ταμίας του καταστήματος πατά πάνω σε αυτή την οθόνη και του δίνονται τρεις επιλογές: Πρώτον, έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά, δεύτερον, έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και ακολούθως ακύρωση παραγγελίας. Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επιλέγει ο ειδικός αλγόριθμος, δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται “κέρασμα-απόδειξη”.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο ειδικός αλγόριθμος προκειμένου να εμφανίσει τη δυνατότητα “κεράσματος”, με συνέπεια τη μη έκδοση απόδειξης, είναι το ύψος της παραγγελίας (μέχρι 40 €), ο τρόπος πληρωμής (μετρητά - κάρτα) και ο τρόπος παράδοσης της παραγγελίας (delivery ή take away). Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη καταγράφονται και παραμένουν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η εγκληματική οργάνωση να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα».

Αυτά αναφέρονται –όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ»– στο έγγραφο του ελληνικού FBI για την πολυετή απάτη της αλυσίδας με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα «PIZZA FAN».

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., «κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του εποπτεύοντος της ΔΑΟΕ εισαγγελέα, διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση καταγγελίας, η οποία ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία “PIZZA FAN”, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν στην προαναφερόμενη εταιρεία, δηλώνουν τους εργαζομένους σε αυτά για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές».