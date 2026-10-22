Εντοπίστηκε 1 εκατ. ευρώ σε δωμάτιο «κρύπτη» στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Η Pizza Fan πρωταγωνιστεί σε μια κομπίνα «μαμούθ» που σύμφωνα με τις Αρχές οδήγησε σε φοροδιαφυγή ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ χάρη σε ειδικό λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα παραγγελιών με αποτελέσμα να εκδίδονται «πειραγμένες» αποδείξεις. Εκτός από τον ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Αντάρα, έχει συλληφθεί ο νούμερο δύο της αλυσίδας, υπεύθυνοι καταστημάτων, λογιστές και ο προγραμματιστής που είχε εγκαταστήσει το λογισμικό. Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο από το 2022, με την γνωστή αλυσίδα εστίασης να διαθέτει δίκτυο περισσότερων από 100 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το τεράστιο «πάρτι» φοροδιαφυγής που έστησε η γνωστή εταιρεία εστίασης από το 2022.

Η κρυφή κρύπτη στην Εκάλη και τα μετρητά

Στο σπίτι του ιδιοκτήτη στην Εκάλη εντοπίστηκε κρύπτη, όπου φυλάσσονταν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά ενώ επιπλέον περίπου 100.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες συγκατηγορουμένων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων Porsche και Mercedes, καθώς και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται από τις Αρχές οι οποίες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

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Η καταγγελία που ξεκλείδωσε την έρευνα

Η αρχή έγινε τον περασμένο Απρίλιο, όταν έφτασε στην Οικονομική Αστυνομία ανώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου για παραποιημένες ταμειακές καταγραφές με στόχο την απόκρυψη εσόδων και τη μη απόδοση ΦΠΑ. Ουσιαστικά το «βαθύ λαρύγγι» της υπόθεσης αποκάλυψε πώς η εταιρεία μέσω του ειδικού λογισμικού θησαύριζε «βαφτίζοντας» πληρωμένες παραγγελίες ως κεράσματα. Με τον τρόπο αυτό ενώ στο τέλος της ημέρας θα έπρεπε να εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό εσόδων, καταγραφόταν ένα άλλο, κατά πολύ μικρότερο από τις πραγματικές εισπράξεις. Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε πολύμηνη έρευνα, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία για τη λειτουργία του δικτύου και να εξετάζουν επικοινωνίες και ηλεκτρονικά δεδομένα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbjk618mwg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Το λογισμικό που «έσβηνε» τις πωλήσεις

Το κύκλωμα είχε στήσει έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό αλλοίωσης δεδομένων, μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου παραγγελιών όπου καταγράφονταν και δρομολογούνταν οι παραγγελίες προς τα καταστήματα. Η κομπίνα ξεκίνησε από το 2022. Όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, μία στις 4 παραγγελίες (κυρίως μεγάλου ποσού) καταγραφόταν στο σύστημα ως «κέρασμα», καθιστώντας την ουσιαστικά «αόρατη». Έτσι, ο πελάτης λάμβανε απόδειξη, αλλά η συναλλαγή εμφανιζόταν στα στοιχεία του καταστήματος ως «κέρασμα», μειώνοντας τεχνητά τον τζίρο που εμφανιζόταν στο σύστημα. Μάλιστα η κομπίνα άγγιζε σχεδόν το 25% των παραγγελιών με μετρητά τουλάχιστον στα 9 καταστήματα της αλυσίδας εστίασης που άνηκαν απευθείας στην Pizza Fan. Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας οι αστυνομικοί φέρονται να προχώρησαν και σε παραγγελίες, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς λειτουργούσε η διαδικασία. Παράλληλα, στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία που παραπέμπουν σε παράλληλες καταγραφές πωλήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbjkz2jp12h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πιέσεις στους franchise και ο φόβος απώλειας του σήματος

Το ελληνικό FBI «ξεψαχνίζει» τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ενώ εξετάζεται επιστάμενως και ο ρόλος των υποκαταστημάτων του δικτύου franchise. Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται οι διαχειριστές 91 καταστημάτων franchise, καθώς εξετάζεται το ποιοι και κατά πόσο γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και εάν συμμετείχαν στην εφαρμογή του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε γνώση των αρχών έχουν έρθει αναφορές ότι αρκετοί ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise δέχονταν πιέσεις για να ακολουθούν τον κανόνα του 25%. Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan τους πίεζε να αποδεχθούν την πρακτική των πειραγμένων αποδείξεων ειδάλλως απειλούνταν ότι θα έχαναν το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας Pizza Fan.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbf03hjtba1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «κρυφτούλι» με τον τζίρο της Pizza Fan

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το κύκλωμα φοροδιαφυγης ενδιαφέρον έχουν οι οικονομικές καταστάσεις της Fanatics Pizza ΕΠΕ για το 2025 δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά σημαντική υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 60,44 εκατ. ευρώ, από 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 18,6%. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 533.112 ευρώ, από περίπου 1,59 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 66,5%. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 772.829 ευρώ, έναντι περίπου 2,18 εκατ. ευρώ το 2024. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 24,9%, στα 39,67 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 20,77 εκατ. ευρώ, από 19,21 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 37,7% σε 34,4%.

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Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ): Ανεστάλη η ιδιότητα μέλους της Pizza Fan

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ). Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την Pizza Fan, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟΕΕΣ:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις Αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις Αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmbibd66b4b5?integrationId=40599y14juihe6ly}