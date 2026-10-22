Εκτός από τις εννέα συλλήψεις, τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ερευνώμενη μη απόδοση ΦΠΑ εκτείνεται από το 2022.

Σαν… βόμβα έσκασε στην αγορά η είδηση ότι η Pizza Fan με δίκτυο τουλάχιστον 140 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα ελέγχεται για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής.

Τα καταστήματα της εταιρείας έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες τόσο από τη δική της πλατφόρμα όσο και από άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες delivery, αλλά και τηλεφωνικά.

Την υπόθεση αποκάλυψε το «ελληνικό FBI με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κύκλωμα που δεν είχε αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις εννέα συλλήψεις, τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσει περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ερευνώμενη μη απόδοση ΦΠΑ εκτείνεται από το 2022.

Ο τζίρος

Τζίρο 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.112 ευρώ το 2025 εμφάνισε η Fanatics Pizza ΕΠΕ, η εταιρεία του Κώστα Αντάρα που διαχειρίζεται το franchise της Pizza Fan και η οποία ελέγχεται για μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

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Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών της Fanatics Pizza ανήλθε το 2025 σε 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,6%. Παρά την ενίσχυση των πωλήσεων κατά περίπου 9,47 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν δραστικά, στα 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας πτώση 66,5%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στις 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στις 819.880 ευρώ, από 2,22 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων, το οποίο έφτασε τα 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 24,9%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 20,77 εκατ. ευρώ, από 19,21 εκατ. ευρώ, ωστόσο το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 37,7% σε 34,4%.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και οικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο δεύτερος στην ιεραρχία, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέθοδος που φέρεται να είχε επιβληθεί βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής, ενώ στη διαδικασία φαίνεται να εμπλέκονταν και οι λογιστές.

Συγκεκριμένα, λάμβαναν τις προπαραγγελίες στα καταστήματα, αλλά στο τέλος δεν τις καταχωρούσαν οριστικά στην ταμειακή μηχανή. Έτσι, ενώ στο τέλος της ημέρας θα έπρεπε να εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό εσόδων, καταγραφόταν ένα άλλο, κατά πολύ μικρότερο από τις πραγματικές εισπράξεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.