Την επαναλειτουργία της πλειονότητας των καταστημάτων της Pizza Fan προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως, αποκαλύπτοντας ότι οι παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου από αύριο. Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε επίσης στα πρόστιμα στην εταιρεία, το νέο πρόγραμμα για 27.000 ανέργους και τους κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας ότι η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας αναμένεται να επαναλειτουργήσει. Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην επιχείρηση και στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, στα νέα προγράμματα απασχόλησης για 27.000 ανέργους, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

«Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες», είπε η κ. Κεραμέως για την Pizza Fan.

Αναφορικά με το ποιος έχει πλέον την ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας, η υπουργός διευκρίνισε ότι έχει οριστεί προσωρινή διοίκηση. Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα της αλυσίδας: είτε να συνεχίσει η συγκεκριμένη διοίκηση είτε να αναλάβει την επιχείρηση νέος επενδυτής.

Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα στην Pizza Fan

Σχετικά με τις εργασιακές παραβάσεις και τα ζητήματα που έχουν προκύψει, η υπουργός υπογράμμισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται υπό αυστηρή εποπτεία.

«Υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

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Τι είπε για το καλώδιο

Η Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο συνεχίζεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απαιτείται άδεια από την Τουρκία.

«Το έργο προχωράει κανονικά και κινείται όπως είχε προβλεφθεί. Καμία απολύτως άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι η Τουρκία εξέδωσε αντί-NAVTEX, δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ικανοποιημένη. Και στο τέλος της ημέρας, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αφορά αποκλειστικά μια ενημέρωση. Άλλο η ενημέρωση για λόγους ναυσιπλοΐας και ούτω καθεξής, και άλλο η αδειοδότηση. Αδειοδότηση αποκλειστικά από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές».

Νέο πρόγραμμα για 27.000 ανέργους

Στο πεδίο της απασχόλησης, η υπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινά σήμερα το πρωί νέο πρόγραμμα που αφορά τη δημιουργία 27.000 θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δύο κατηγορίες ανέργων: τις γυναίκες και τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.

Ειδικότερα, για τις γυναίκες σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική υποχώρηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες επανένταξης που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνεργοι.

«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση. Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», είπε.

Οι κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στην τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και επιχειρεί να θέσει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της στον εργασιακό χώρο.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ανθρώπινη εποπτεία, ειδικά σε περιπτώσεις όπου κρίσιμες αποφάσεις για τους εργαζομένους λαμβάνονται αποκλειστικά από αλγορίθμους.

«Έχουμε ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή το οποίο αφορά στα όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της ΑΙ. Πώς δηλαδή η ίδια η πολιτεία πρέπει να βάλει κανόνες και βάζει κανόνες. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εκπορεύεται και από μια ευρωπαϊκή οδηγία και τι λέει; Παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά βάσει αλγόριθμου. Το τι δουλειά παίρνει κάποιος, τι αρμοδιότητες, αν προάγεται, τι αμοιβή παίρνει, αν διακόπτεται η συνεργασία, αποφασίζεται αποκλειστικά από αλγόριθμο. Εμείς τι λέμε λοιπόν; Πλήρης διαφάνεια και δεύτερον, σε κρίσιμες αποφάσεις να υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινη εποπτεία».

Η υπουργός αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, εκτιμώντας ωστόσο ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει παράλληλη αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ταράζει τα νερά αλλά θεωρώ θα αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας. Γινόμαστε όλοι μας πολύ πιο παραγωγικοί επειδή έχουμε αυτό το εργαλείο, αλλά με μια προϋπόθεση: Ότι όλοι μας επενδύουμε στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων».

Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας. Όπως είπε, τον Νοέμβριο εντάσσονται στη διαδικασία επέκτασης οι συμβουλευτικές και διαφημιστικές εταιρείες, τα τυχερά παίγνια, οι επιχειρήσεις επισκευών και ο τομέας των logistics.

«Μπαίνουν στη φάση επέκτασης και τον Νοέμβριο οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, τα τυχερά παίγνια, οι επισκευές, logistics. Μιλάμε για 2,5 εκατ. εργαζομένους», ανέφερε.