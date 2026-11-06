Το «πράσινο φως» για να ανοίξουν και πάλι τα καταστήματα της Pizza Fan ανάβει, με διάταξή της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Τέλος στην αγωνία των εργαζομένων στα καταστήματα της Pizza Fan, τα οποία έκλεισαν μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολοίπων κατηγορουμένων για απάτη και φοροδιαφυγή, δίνει η διάταξη που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαρ.Βουρλιώτη.

Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση μόνο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα, η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην αποδέσμευση δύο λογαριασμών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τόσο των εργαζομένων, όσο και των άλλων συνεργατών και πιστωτών της εταιρείας.

Pizza Fan: Ανοίγουν τα καταστήματα - Θα πληρωθούν εργαζόμενοι και πάσης φύσεως υποχρεώσεις

Με τη διάταξη του κ.Βουρλιώτη εκτός από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός του πλέγματος της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, αποδεσμεύονται λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται να ανεβάσουν ρολά όλα τα καταστήματα της εταιρείας για να επανέλθουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους.

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα».