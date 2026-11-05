Η αναισθησιολόγος παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση ως το πρόσωπο «κλειδί» που προμηθεύε το ιατρείο της Καρνεάδου με τα φιαλίδια μέθης.

Η αναισθησιολόγος η οποία συνεργαζόταν με την Γάκα και ήταν το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε η γιατρός για το αντίδοτο της προποφόλης όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA η 61χρονη αναισθησιολόγος δεν είναι εγγεγγραμμένη στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με την 56χρονη γιατρό της Καρνεάδου πριν περίπου δύο χρόνια. Η ίδια αρνείται ότι προμήθευε την 56χρονη γιατρό με ουσίες προκειμένου να πραγματοποιεί νάρκωση σε ασθενείς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 61χρονη εργάζεται σε ιδιωτική κλινική. Η αποκάλυψη σχετικά με την απουσία της από τα μητρώα του ΙΣΑ προσθέτει ακόμη μία σημαντική παράμετρο στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε ότι οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στον καναπέ στην Καρνεάδου ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το αντίδοτο της μέθης βρέθηκε στο δωμάτιο όπου ήταν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

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