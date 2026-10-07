Συγκινεί ο Λάκη Λαζόπουλος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αναφορά στη σύζυγό του και στα αίτια θανάτου του ερμηνευτή.

Το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε για μία ακόμη φορά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του MEGA, παρουσιάζοντας την σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Η έναρξη ήταν κάθε άλλο παρά αναμενόμενη, καθώς ο γνωστός κωμικός επέλεξε να ερμηνεύσει μία διασκευή γνωστού τραγουδιού, προσαρμόζοντας τους στίχους στη σύγχρονη καθημερινότητα και σχολιάζοντας με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο την επικαιρότητα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το έργο του συνηθίζει να αναφέρεται σε μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά έφερε στο προσκήνιο τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον καλλιτέχνη εκφράζοντας παράλληλα την άποψή του, ότι ο «Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από την Καρνεάδου».

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Η αναφορά του Λάκη Λαζόπουλο στον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι ξαφνικά να ρωτάμε και να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί έφυγαν τα παιδιά στα Τέμπη. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι. Από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς υπάρχει μία λέξη που τα συνδέει και του συνδέει όλους μαζί: το άδικο της απώλειας. Αυτό που δεν ήταν το καντηλάκι τους, που λέμε, μέχρι εκεί, αλλά που κάποιος τραβάει το φυτίλι βίαια και εξαφανίζεται».

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Μαζωνάκης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ένα διαμέρισμα. Σε διαμέρισμα, που παρίστανε το ιατρείο, γιατί από κάτω δεν έγραφε τίποτα. Και όλοι οι έλεγχοι που πήγαιναν εκεί το έβλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι. Και η γιατρό δεν τον συνόδευσε εκεί, γιατί έπρεπε στο ‘Ελπίς’ να τους εξηγήσει τι του έκαναν. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήγε. Ούτε αυτή, ούτε ο γιατρός που κοιμόταν την ώρα της ανακοπής. Εγώ δεν πήγα στον γιατρό αυτόν, και δεν πήγα γιατί η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλον του Κολωνακίου, τέτοιας ειδικότητας που της είπε ότι ‘δεν χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, ενώ έχεις περάσει καρκίνο, θα κάνουμε εδώ τις καλές, τις ακριβές που θα τα δείξουν όλα’. Και δεν έδειξαν τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από εκεί μέσα. Από την Καρνεάδου. Πώς κανονίστηκαν έτσι που ο θάνατος που έγινε στις 15:22, γιατί τότε έπαθε την ανακοπή, να έχει γραφτεί ότι έγινε τελικά στις 17:20 στο ‘Ελπίς’. Δύο φορές πέθανε; Ο χρόνος δεν μπαζώνεται».

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