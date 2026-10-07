Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε για μία ακόμη φορά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του MEGA, παρουσιάζοντας την σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Η έναρξη ήταν κάθε άλλο παρά αναμενόμενη, καθώς ο γνωστός κωμικός επέλεξε να ερμηνεύσει μία διασκευή γνωστού τραγουδιού, προσαρμόζοντας τους στίχους στη σύγχρονη καθημερινότητα και σχολιάζοντας με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο την επικαιρότητα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, για μία ακόμη χρονιά, αναμένεται να προσθέσει το δικό του στίγμα μέσα από το καυστικό του χιούμορ, σχολιάζοντας πρόσωπα και γεγονότα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει και φέτος σκετσάκια, τραγούδια, βίντεο και gallop, στοιχεία που αποτελούν βασικό κομμάτι της σατιρικής του προσέγγισης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyt2n944f9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι» θα βρεθεί και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία θα μετατρέψει στη σκηνή σε μία συναυλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος, θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για τη στήριξη και για την αγάπη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Από την τοποθέτησή του, δεν έλειψε και το χιουμοριστικό σχόλιο για την ένταση που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyu13w0rmqh?integrationId=40599y14juihe6ly}