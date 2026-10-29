Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν και η σημερινή «Γιορτή του Σινεμά» που θα φέρει περισσότερους θεατές στις σκοτεινές αίθουσες.

Η «Γιορτή του Σινεμά», επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες θεατές να δουν την ταινία της επιλογής τους με γενική είσοδο 3 ευρώ.

Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ταινίες που ήδη παίζονται και σε νέες πρεμιέρες όπως το ιστορικό δράμα του Ούγγρου σκηνοθέτη Λάζλο Νέμες «Μουλέν: Ο Αντιστασιακός», το πολιτικό θρίλερ του Ταρίκ Σαλέχ «Οι Αετοί της Δημοκρατίας», την ανατρεπτική ρομαντική κομεντί «Φτιαγμένος για Εκείνη», με τους Ολίβια Κόλμαν και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, το τρυφερό δράμα «Η Σκιά του Πατέρα μου» και το «Coyote vs. Acme», με το αγαπημένο καρτούν να τα βάζει με την ανθρώπινη απληστία.

Επίσης, σε επετειακή επανέκδοση, για τα 80 χρόνια από την πρεμιέρα του, κυκλοφορεί το κλασικό αριστούργημα του Φρανκ Κάπρα «Μια Υπέροχη Ζωή».

Φτιαγμένος για Εκείνη (Wicker)

Σε ένα απομονωμένο χωριό, μια περιθωριοποιημένη ψαρού, που ζει στο περιθώριο της κοινότητας, αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη.

Όταν όμως ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, η παρουσία του ξυπνά μέσα της μια νέα αίσθηση επιθυμίας, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης.



Η σχέση τους προκαλεί ζήλια, περιέργεια και αναστάτωση, απειλώντας να τινάξει στον αέρα την ίδια την κοινωνική τάξη του χωριού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/5FXSxf-3WhA?si=0NuAq3NG899AFn7n}

Η Σκιά του Πατέρα μου (My Father's Shadow)

Μέσα στη δίνη της εκλογικής κρίσης της Νιγηρίας το 1993, δύο αδέλφια περιπλανιούνται στο Λάγος με τον πατέρα τους, βιώνοντας τους καθημερινούς του αγώνες, καθώς η πολιτική αναταραχή απειλεί το ταξίδι της επιστροφής τους στο σπίτι.

{https://youtu.be/DWermLDoLTE?si=yUUSpSVbujSWEZLc}

Μουλέν: Ο Αντιστασιακός (Moulin)

Τον Ιούνιο του 1943, ο Ζαν Μουλέν (Ζιλ Λελούς), ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται στην προσπάθειά του να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της «Armée Secrète» (Μυστικός Στρατός).

Ανακρινόμενος από τον Κλάους Μπάρμπι (Λαρς Άιντινγκερ), επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών, ο Μουλέν έρχεται αντιμέτωπος με μια ανελέητη σύγκρουση.

Η τελευταία του μάχη απέναντι στη χειραγώγηση και τη βαρβαρότητα μόλις αρχίζει. Η τύχη της Ελεύθερης Γαλλίας εξαρτάται από αυτήν.

{https://youtu.be/4dLCBgQd2Qs?si=_F-zAJnb3WPntVqX}

Coyote vs. Acme

Μετά από δεκαετίες που γινόταν κομμάτια από βόμβες, κατεδαφιζόταν από δυναμίτες, παραμορφωνόταν από μαγνήτες, χτυπιόταν από ογκόλιθους, ποδοπατιόταν από τρένα, ξεγελιόταν από σήραγγες, εκτοξευόταν από ελατήρια, συνθλιβόταν από οδοστρωτήρες, συκοφαντημένος από αστοχίες, βασανισμένος από ελαστικά σχοινιά και ρουκέτες, μαχαιρωμένος πισώπλατα, εκτοξευμένος από πατίνια-ρουκέτες, αναποδογυρισμένος από μονόκυκλα, καταναλώνοντας χάπια σεισμού, εξαπατημένος από τεράστια λάστιχα και εκσφενδονισμένος με το κεφάλι από κάθε γκρεμό στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ο Wile E. Coyote (Ιδιοφυία) επιτέλους αντεπιτίθεται.



Συνεργαζόμενος με τον διαφημιζόμενο σε πινακίδες δικηγόρο ατυχημάτων Κέβιν Έιβερι (Γουίλ Φόρτε), αποφασίζουν να τα βάλουν με τον πονηρό εταιρικό σύμβουλο Μπάντι Κρέιν (Τζον Σίνα) και την ACME, Inc., τον εμμονικό με το κέρδος όμιλο που κρύβεται πίσω από κάθε μία από τις χαοτικές καταστροφές της ζωής του.

{https://youtu.be/iS0DEHvrrNs?si=1uAXbJpKgS7RopPt}

Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο (Beware Boiúna)

Μια ομάδα νεαρών γιατρών ξεκινά μια ανθρωπιστική αποστολή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Όλοι είναι γεμάτοι ενθουσιασμό για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη, αλλά ο καθένας από αυτούς έχει τους δικούς του σκοπούς.

Ωστόσο, δεν αντιδρούν όλοι ευγενικά στην άφιξή τους και η επίσκεψή τους ξυπνά ένα αρχαίο αρπακτικό: την Μποϊούνα. Αυτό το μυθικό πλάσμα, που κυνηγά τόσο στη στεριά όσο και στο νερό, επιστρέφει για να υπερασπιστεί την επικράτειά του.

Στη μέση της πυκνής ζούγκλας, ξεσπά ένας ανελέητος αγώνας επιβίωσης, στον οποίο τα όρια μεταξύ κυνηγού και θηράματος γίνονται όλο και πιο ασαφή.



{https://youtu.be/qhBPL_ZR2ZM?si=eQ7gF5XdSu3NiSHF}

Αετοί της Δημοκρατίας (Eagles of the Republic)

Ο Τάρεκ Σαλέχ ολοκληρώνει την εντυπωσιακή «Τριλογία του Καΐρου» με ακόμα ένα σκοτεινό και στοχαστικό πολιτικό θρίλερ που παίζει με τους παραμορφωτικούς καθρέφτες της τέχνης και της εξουσίας.

Ο Ζορζ Φάχμι, ο πιο αγαπητός ηθοποιός της Αιγύπτου, πιέζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που του ανατέθηκε από τις υψηλότερες αρχές της χώρας. Ο Φάχμι δέχεται απρόθυμα και βρίσκεται στον ενδόμυχο κύκλο της εξουσίας και των επικίνδυνων μηχανορραφιών.

{https://youtu.be/HX4pNxgUPZk?si=Ux0kXhj9hUZkBOiX}

Τερατο-Μία (Monster Mia)

Η Τερατο-Μία συμμαχεί με τους συμμαθητές της για να ανατρέψει τα σχέδια του κακού διευθυντή Βαν Βλαντ.

Ηρωίδα της ιστορίας, είναι ένα άτακτο κορίτσι, η Μία, που λατρεύει τα εκκεντρικά ρούχα και τον κατοικίδιο αρουραίο της, είναι πεπεισμένη ότι υπάρχουν τέρατα, τα οποία συναντά σε μία αυστηρή ακαδημία, που στέλνεται, έπειτα από μία ακόμη φασαρία που προκάλεσε.

{https://youtu.be/WJ3wGDO4uYY?si=lJ6FAq5XbpP3nKNZ}