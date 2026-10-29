Το 2020, οι νομικές και συνταγματικές ασφαλιστικές δικλίδες των ΗΠΑ άντεξαν. Σήμερα όμως, ο Τραμπ περιβάλλεται από λιγότερους συμβούλους που θα ήταν διατεθειμένοι να συγκρατήσουν τις πιο αντιδημοκρατικές παρορμήσεις του – Η ανάλυση του Stephen Collinson για το CNN.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, οφείλουμε να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Πλέον, στην πέμπτη εθνική εκλογική μάχη όπου ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Τραμπ ακολουθεί μια πάγια τακτική: καλλιεργεί επί μήνες αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα και την ακεραιότητα των εκλογικών λειτουργών, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να προβούν σε νοθεία.

Στη συνέχεια, εργαλειοποιεί τη δίνη δυσπιστίας που ο ίδιος δημιούργησε και, πριν ακόμη καταμετρηθούν οι ψήφοι, αφήνει να εννοηθεί ότι η εκλογική διαδικασία μπορεί να μην είναι αδιάβλητη.

Μία εβδομάδα πριν από τις κάλπες, η κατάσταση θυμίζει έντονα την «Ημέρα της Μαρμότας».

Την Τρίτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών –οι οποίες ενδέχεται να εξελιχθούν σε μια δύσκολη νύχτα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα– «ό,τι κι αν συμβεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για οποιονδήποτε άλλον σύγχρονο πρόεδρο, αυτή η ερώτηση θα θεωρούνταν σχεδόν περιττή. Η απάντηση του Τραμπ, όμως, συνοδεύτηκε από έναν αστερίσκο που γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικός λόγω της προγενέστερης συμπεριφοράς του: «Θα τα αποδεχθώ, εφόσον πρόκειται για τίμιες εκλογές, ναι».

Πέρα από τη διφορούμενη φύση της απάντησής του, υπάρχουν πολλοί λόγοι ανησυχίας. Κι αυτό διότι ο Τραμπ προβάλλει ουσιαστικά τον εαυτό του ως τον μοναδικό κριτή της εγκυρότητας των εκλογών. Όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές το 2020, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι υπήρξε νοθεία, παρότι πληθώρα ρεπουμπλικανών αξιωματούχων, τα δικαστήρια, αλλά και το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, απέδειξαν ότι δεν υπήρξαν τέτοιες παρατυπίες.

Η τακτική της αμφισβήτησης

Η τελευταία υπεκφυγή του Τραμπ σχετικά με τις εκλογές εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα πιέσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο ίδιος προσπάθησε να γείρει την πλάστιγγα των ενδιάμεσων εκλογών υπέρ των Ρεπουμπλικανών, προωθώντας μια ευνοϊκή αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας και σε άλλες πολιτείες, ενώ απαίτησε ανεπιτυχώς από το Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο για την εγγραφή και την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων – μέτρο που, σύμφωνα με επικριτές, θα στερούσε το δικαίωμα ψήφου από εκατομμύρια πολίτες.

Επιπλέον, πρόσφατα έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσει προσφυγή προκειμένου να μπλοκάρει την επικύρωση των εκλογών για την Έδρα της Γερουσίας στην Αλάσκα, σε περίπτωση που χάσει ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν – παρότι το Σύνταγμα δεν παρέχει στον πρόεδρο καμία αρμοδιότητα στη διεξαγωγή ή διαχείριση των εκλογών.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η παρουσία ενός άλλου υποψηφίου με το όνομα Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους, υποστηρίζοντας ότι η υποψηφιότητά του αποτελεί συνωμοσία των Δημοκρατικών. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλάσκας έκρινε ότι ο δεύτερος Σάλιβαν έχει το νόμιμο δικαίωμα να συμμετάσχει στις εκλογές.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα The New York Times ανέφερε ότι Δημοκρατικοί που σχετίζονται με την εκστρατεία της υποψήφιας του κόμματος για τη Γερουσία, Μαίρη Πέλτολα, ενθάρρυναν τον άλλον Σάλιβαν –έναν συνταξιούχο δάσκαλο– να θέσει υποψηφιότητα. Η εκστρατεία της αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη, ενώ η Πέλτολα έχει ήδη ζητήσει από δικαστή να απορρίψει την προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σε ένα άλλο προληπτικό χτύπημα, το υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε την Παρασκευή την Πολιτεία της Καλιφόρνιας να εντοπίσει άτομα χωρίς την αμερικανική υπηκοότητα στους εκλογικούς καταλόγους και να διαχωρίσει τις επιστολικές τους ψήφους – προειδοποιώντας ότι οι αξιωματούχοι που θα καταμετρήσουν εν γνώσει τους ψήφους μη πολιτών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινική διώξη.

Ομοσπονδιακό Εφετείο μπλόκαρε αυτόν τον ελιγμό του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, οι χειρισμοί της κυβέρνησης αυξάνουν την πιθανότητα μιας μετεκλογικής σύγκρουσης. Σε αντίθεση με το 2020, όταν ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Μπιλ Μπαρ, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί ευρείας εκλογικής απάτης, το υπουργείο αυτή τη φορά φαίνεται λιγότερο πιθανό να του εναντιωθεί.

Γιατί οι δηλώσεις του Τραμπ προκαλούν τόσο μεγάλη ανησυχία

Τα τραύματα από μια από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας –την 6η Ιανουαρίου 2021– προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους εκλογικούς ελιγμούς του Τραμπ.

Μήνες πριν οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ορισμένοι εκ των οποίων ξυλοκόπησαν αστυνομικούς, ο Τραμπ είχε ήδη υπονομεύσει την εμπιστοσύνη τους στις εκλογές του 2020, χρησιμοποιώντας φράσεις σχεδόν πανομοιότυπες με εκείνες της Τρίτης.

«Ελπίζω ότι θα είναι μια δίκαιη εκλογική διαδικασία. Αν είναι δίκαιη... είμαι 100% σύμφωνος», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, τον Σεπτέμβριο του 2020. «Αλλά αν δω δεκάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια να παραποιούνται, δεν μπορώ να το δεχτώ».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν η Ντάνα Μπας ρώτησε τον Τραμπ σε ντιμπέιτ του CNN αν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών ανεξαρτήτως νικητή, εκείνος απάντησε: «Αν είναι μια δίκαιη, νόμιμη και σωστή εκλογική διαδικασία, ασφαλώς».

Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε τα αποτελέσματα το 2024. Ο λόγος είναι προφανής: κέρδισε. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, είχε χάσει.

Η συστηματική άρνηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τον Τραμπ, παρά την απουσία οποιασδήποτε ευρείας εκλογικής απάτης στις ΗΠΑ, εγείρει το ερώτημα γιατί ο ίδιος, σε αντίθεση με κάθε άλλον πρόεδρο, αδυνατεί να αποδεχθεί τη δημοκρατική πραγματικότητα ότι ορισμένες φορές χάνεις τις εκλογές.

Μια ερμηνεία είναι ότι ο Τραμπ έχει αποδείξει επανειλημμένα πως ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξουσία παρά για τη θεμελιώδη αρχή ότι οι ίδιοι οι ψηφοφόροι επιλέγουν τους ηγέτες τους.

Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι ο Τραμπ έχει οικοδομήσει την εικόνα του ως ένας απόλυτος «νικητής». Αυτό το εύθραυστο προσωπείο δεν αντέχει την παραμικρή εικόνα ή υποψία ήττας – αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί ακόμη και σήμερα να παραδεχτεί ότι έχασε από τον Μπάιντεν το 2020.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Τι θα μπορούσε όμως να επιχειρήσει αν οι εκλογές δεν εξελιχθούν ευνοϊκά για τους Ρεπουμπλικανούς αυτή τη φορά;

Η παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Αλάσκα προαναγγέλλει έναν μετεκλογικό δικαστικό αγώνα, σε περίπτωση που η Πέλτολα εξασφαλίσει μία από τις τέσσερις επιπλέον έδρες που χρειάζονται οι Δημοκρατικοί για να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Παρόμοιες κινήσεις σε άλλες πολιτείες δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Εκλεγμένοι ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι και γενικοί εισαγγελείς σε κρίσιμες πολιτείες αναμένεται να δεχθούν ασφυκτικές πιέσεις από τον Τραμπ, αν αναλογιστεί κανείς την αποτυχία του να υποχρεώσει ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους στη Τζόρτζια να «βρουν» ψήφους στις εκλογές του 2020. Πλέον, δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος του Μπαρ για να καταρρίψει πιθανούς ισχυρισμούς περί απάτης. Ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC τον Αύγουστο ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί πως το υπουργείο θα ενεργεί πάντα ανεξάρτητα από τον Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Μπλανς δήλωσε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN ότι η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε καμία «αθέμιτη» ενέργεια στην Αλάσκα και απλώς επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα νικήσει ο νόμιμος υποψήφιος, τονίζοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν προσπαθεί με κανέναν τρόπο να παρέμβει στις εκλογές μιας πολιτείας».

Ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά την άποψη ότι η προσπάθεια του προέδρου να ανατρέψει το αποτέλεσμα του 2020 δικαιολογεί τις όποιες ανησυχίες για τις δηλώσεις του σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γύρω από την 6η Ιανουαρίου».

Το 2020, οι νομικές και συνταγματικές ασφαλιστικές δικλίδες των ΗΠΑ άντεξαν. Σήμερα όμως, ο Τραμπ περιβάλλεται από λιγότερους συμβούλους που θα ήταν διατεθειμένοι να συγκρατήσουν τις πιο αντιδημοκρατικές παρορμήσεις του.

Παρόλα αυτά, οι Δημοκρατικοί και οι αξιωματούχοι και των δύο κομμάτων που εποπτεύουν τις εκλογές στις πολιτείες είχαν μήνες στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν απέναντι σε πιθανές απειλές από στελέχη του Λευκού Οίκου ή τοπικούς κομματικούς παράγοντες του MAGA.

Αν οι Δημοκρατικοί σημειώσουν μεγάλη νίκη, ο Τραμπ ενδέχεται να έχει λιγότερα περιθώρια αμφισβήτησης. Αν όμως το αποτέλεσμα είναι οριακό, είναι πιθανό οι παρατεταμένες δικαστικές διαμάχες να ο οδηγήσουν σε αδιέξοδο για την πλειοψηφία της Γερουσίας επί εβδομάδες. Ο Χακίμ Τζέφρις, πιθανός πρόεδρος της Βουλής σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNN ότι θεωρεί βέβαιο πως οι Ρεπουμπλικανοί «θα επιστρατεύσουν κάθε διαβολικό σχέδιο για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και ειδικό σε εκλογικά θέματα Μπεν Γκίνσμπεργκ, δεν είναι πρωτοφανές να αμφισβητείται η ορκωμοσία ενός νέου γερουσιαστή. «Συμβαίνει σπάνια και διαταράσσει βαθιά τη λειτουργία του θεσμού της Γερουσίας όταν συμβαίνει», ανέφερε ο Γκίνσμπεργκ στο CNN.

Ο Τραμπ θα είχε ισχυρά κίνητρα να αμφισβητήσει ένα δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν ήδη ένα κύμα ερευνών για τον Λευκό Οίκο, το Υπουργικό Συμβούλιο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ. Όμως, θα είχε ένας απερχόμενος πρόεδρος, με ποσοστό δημοφιλίας γύρω στο 30% και έχοντας μόλις χάσει μια κρίσιμη εθνική κάλπη, το απαιτούμενο πολιτικό κεφάλαιο για να το πετύχει;

Επιπλέον, η εγωκεντρική στάση του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία έδειξε ότι ελάχιστα ανησυχεί για τους ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που δίνουν μάχη σε αμφίρροπες περιφέρειες. Ενδέχεται απλώς να ενδιαφέρεται λιγότερο όταν το δικό του όνομα δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος φάνηκε να αναλογίζεται τουλάχιστον το ενδεχόμενο μιας περιόδου δύσκολης «συγκατοίκησης» με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς. «Κοιτάξτε, έχω το δικαίωμα του βέτο. Ελπίζω να μη χρειαστεί, αλλά αν συμβεί, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με πολλούς προέδρους», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Τραμπ συχνά κάνει πράξη τις απειλές του. Και οι τελευταίες επιφυλάξεις που εξέφρασε για τις εκλογές αποδεικνύουν ότι συνεχίζει να θεωρεί πως κάθε εκλογική διαδικασία στην οποία χάνει είναι, εξ ορισμού, μη δίκαιη.

Επομένως, είναι φρόνιμο να πάρουμε τα λόγια του μετρητοίς.