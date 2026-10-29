Ποιες είναι οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται με απόφαση ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί επιδόρπια πρωτεΐνης με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, με εμπορική ονομασία Arla PROTEIN. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η απόφαση ανάκλησης πάρθηκε για τη πιθανή παρουσία ξένων σωμάτων (θραυσμάτων γυαλιού), μετά από παράπονο καταναλωτή.

Αυτά είναι τα επιδόρπια που ανακαλούνται από τον ΕΦΕΤ

Σοκολάτα «Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding» με ημερομηνίες παραγωγής 11/06/2026, 11/07/2026 και 12/07/2026 και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από αντίστοιχα 07/04/2027, 07/05/2027, 08/05/2027,

Βανίλια-μπισκότο «Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 30/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26/04/2027, &

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Αλατισμένη καραμέλα «Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 27/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 23/04/2027.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τις επίμαχες παρτίδες.

Η παρασκευάστρια επιχείρηση έχει προβεί σε ανάκληση όλων των εμπλεκόμενων προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν διακινηθεί σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

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