Οι περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες» της Καππαδοκίας αποτελούν μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη μεταγενέστερη διάβρωση της βροχής και του ανέμου.

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Καππαδοκία της Τουρκίας, μετά την κατάρρευση μιας χαρακτηριστικής «νεραϊδοκαμινάδας» - ενός από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το τραγικό συμβάν, που σημειώθηκε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε, είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και ένα τραυματία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πολυάριθμες ιατρικές και διασωστικές ομάδες έχουν σπεύσει στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους πληγέντες.

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Οι εν λόγω σχηματισμοί, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», είναι εντυπωσιακοί κωνικοί πύργοι από βράχο που φτάνουν σε ύψος έως και τα 40 μέτρα. Στην κορυφή τους διαθέτουν φυσικά «καπέλα» από σκληρότερο βασάλτη, ενώ έχουν σμιλευτεί μέσα στους αιώνες από τη φυσική διάβρωση της βροχής και του ανέμου πάνω στα ηφαιστειογενή πετρώματα της περιοχής.

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