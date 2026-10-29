Ελίτ δρομείς θα τρέξουν ξανά στον Μαραθώνιο της Αθήνας έπειτα από τρία χρόνια.

Σε νέα εποχή μπαίνει ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στην πορεία προς το 2030, με στόχο να φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του αγωνίσματος, εκείνη τη χρονιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιστρέφουν οι ελίτ δρομείς στον Μαραθώνιο της Αθήνας, οι οποίοι αναμένεται να απειλήσουν τα ρεκόρ διαδρομής και αγώνα. Το πρωί της 8ης Νοεμβρίου αναμένεται να πάρουν θέση στην εκκίνηση του αγώνα 10 άνδρες και ισάριθμες γυναίκες με επιδόσεις κάτω από 2:10:00 και 2:30:00 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ που θα ανακοινώσει τα ονόματά τους τις επόμενες ημέρες.

Το 2023 ήταν η τελευταία χρονιά που έτρεξαν ελίτ δρομείς στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Τότε, ο Έντουιν Κίπροπ νίκησε τερματίζοντας σε 2:10:34, για να καταρρίψει τόσο το ρεκόρ διοργάνωσης, όσο και το ρεκόρ διαδρομής.

Στις γυναίκες, η Μιζούκι Νογκούτσι κατέχει το ρεκόρ διαδρομής με 2:26:20, επίδοση που σημείωσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το ρεκόρ του Μαραθωνίου της Αθήνας ανήκει στη Ράσα Ντραζνταουκάιτε με 2:33:51, από το 2010.

Μαραθώνιος Αθήνας: Τα πριμ για τους 8 πρώτους του αγώνα

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν και τα πριμ που θα λάβουν οι οχτώ πρώτοι του φετινού Μαραθωνίου της Αθήνας, το Αυθεντικό. Οι νικητές θα πάρουν από 15.000 δολάρια.

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Αναλυτικά τα πριμ: