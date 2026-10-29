Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Την έναρξη εσωτερικής διερεύνησης για το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα μία πεζή , η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο της γραμμής 162 σήμερα το πρωί στη Βούλα, ανακοίνωσε η ΟΣΥ. Η γυναίκα παρασύρθηκε από το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βούλα – Πανόραμα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά της.

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Σε εξέλιξη η διερεύνηση του δυστυχήματος: Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση, ενώ η εσωτερική διερεύνηση της ΟΣΥ αναμένεται να συμβάλει στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων για το περιστατικό.

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Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας και απευθύνει συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Παράλληλα, επισημαίνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Όπως διευκρινίζει, με εντολή της διοίκησης έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, με στόχο τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων.

«Η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα – Πανόραμα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων».