Η Δήμητρα Ματσούκα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, η Δήμητρα Ματσούκα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το ν Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για θέματα που αφορούν την επαγγελματική της ζωή, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της και μίλησε για τα social media και τον τρόπο με τον οποίο έχει σχολιαστεί η ίδια μέσω αυτών.

Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση, η Δήμητρα Ματσούκα, προχώρησε σε μία προσωπική αποκάλυψη, εξηγώντας ότι δεν έχει πολλές μνήμες από την παιδική και εφηβική της ηλικία, με την ίδια ωστόσο να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται πως κουβαλά κάποιο «τραύμα» στη ζωή της.

Η Δήμητρα Ματσούκα στον καναπέ του «Studio στις 3»

«Δεν θυμάμαι πολύ μεγάλα κομμάτια από την παιδική μου ηλικία και από την εφηβεία μου και όχι μόνο… Έχω μία μνήμη που αφορά το κοντινό παρελθόν. Έχω ακούσει ότι είναι μία μορφή άμυνας. Αν είναι έτσι, καλώς την έχω, γιατί δεν αισθάνομαι τραυματισμένη από πράγματα. Αν το έχω ‘ξορκίσει’ ό,τι μου έχει συμβεί με αυτό τον τρόπο μια χαρά, μπράβο μου», εξήγησε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

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Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι ευαίσθητη και πραγματίστρια»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε για την προσωπικότητά της, τονίζοντας ότι είναι περισσότερο ευαίσθητη από όσο μπορεί να δείχνει:

«Είμαι ευαίσθητη, είμαι γενικά και πραγματίστρια. Μπορώ να στεναχωρηθώ και να πληγωθώ όταν κάτι αφορά ανθρώπους που αγαπάω. Με ταράζει πολύ η μοναξιά, η μοναξιά των μεγάλων ανθρώπων, τα παιδιά τα μικρά, που ακούμε τόσο συχνά πράγματα… Όταν είναι κάποιος που τον έχω ψηλά μέσα μου και τον δω σε μία μορφή αγριότητας ή μικρότητας στεναχωριέμαι πολύ. Το δείχνω με την υπομονή και την ευγένεια, αλλά το καταλαβαίνει ο άλλος… Δεν έχει τύχει να με προδώσει κάποιος γιατί έχω έναν πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων σταθερών πάρα πολλά χρόνια. Έχω την τύχη να έχω αρμονικές συνεργασίες».

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Η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στα media και τις κριτικές

Παράλληλα, η Δήμητρα Ματσούκα, αναφέρθηκε στα media αλλά και στην κριτική που της έχει ασκηθεί ανά καιρούς, αλλά και στον τρόπο που τα ΜΜΕ επιδρούν στις ζωές των ανθρώπων:

«Παίρνω αγάπη από τον κόσμο, και οι κριτικές σχεδόν πάντα είναι καλές… Είμαστε όλοι ‘θύματα’ μιας συγκεκριμένης στάσης που έχουν όλα τα μέσα, τα πιο εμπορικά… Με νοιάζει και δε με νοιάζει, δεν μου είναι ευχάριστο όταν το μαθαίνω… Ψάχναμε και τα σκουπίδια τν επωνύμων, ήταν ακραίες εποχές».

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«Ανήκω σε αυτούς που έχουν κυνηγηθεί από το κομμάτι των εκπομπών, αλλά εντάξει. Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι ξεχνιούνται όλα…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Δήμητρα Ματσούκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhfs8nsunj5?integrationId=40599y14juihe6ly}