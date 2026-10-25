Ο Φάνης Μουρατίδης ανέδειξε τη σημασία του καλού εργασιακού κλίματος.

Για τις δύσκολες επαγγελματικές συνεργασίες που έχει αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του μίλησε ο Φάνης Μουρατίδης, εξηγώντας ότι πλέον επιλέγει με διαφορετικά κριτήρια τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει.

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν χρειάστηκε να ανεχτεί συμπεριφορές που σήμερα δεν θα αποδεχόταν, καθώς τότε δεν είχε τη δυνατότητα να απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, την Κυριακή (25/10), ο Φάνης Μουρατίδης αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δουλειά του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος συμμετέχει φέτος στην τηλεοπτική σειρά «Ντέρτι», υπογράμμισε ότι η επαγγελματική επιτυχία δεν συνδέεται αποκλειστικά με την αναγνώριση ή την ποιότητα μιας παραγωγής, αλλά και με τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας.

«Η επιτυχία που καταλαβαίνω μέσα στα χρόνια είναι να περνάς καλά, να το ευχαριστιέσαι με αυτούς που γουστάρεις και που φτιάχνουν ένα κλίμα για να πεις να πάω στη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, εξήγησε ότι χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να αποκτήσει τη δυνατότητα να αποφασίζει ο ίδιος για τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται. «Στην αρχή με διάλεγαν, δεν διάλεγα. Πέρασαν πολλά χρόνια για να επιλέξω. Για το “ναι” μετράνε οι άνθρωποι και το κείμενο είναι πάντα η αφορμή», σημείωσε.

«Να μου τα φάει η ψυχαναλύτρια;»

Ο Φάνης Μουρατίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις συνεργασίες με συναδέλφους που, παρά το καλλιτεχνικό τους ταλέντο, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες εργασίας. Όπως εξήγησε, σήμερα προτιμά να απορρίψει ακόμη και μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση, εφόσον γνωρίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον θα είναι προβληματικό.

«Αν ξέρω ότι ο συνεργάτης είναι σπουδαίος καλλιτέχνης αλλά δύστροπος, γιατί να πάω να δουλέψω εφόσον έχω άλλη επιλογή; Πάω να βγάλω κάποια λεφτά. Να μου τα φάει η ψυχαναλύτρια;», δήλωσε.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι έχει βρεθεί και ο ίδιος σε αντίστοιχες καταστάσεις, τις οποίες αναγκάστηκε να διαχειριστεί χωρίς να μπορεί να αποχωρήσει. «Φλερτάρεις με τη φυλακή στις δύσκολες συνεργασίες. Είμαι τόσα χρόνια στη δουλειά. Δεν θα έπεσα σε δύο τρεις κακοτοπιές; Δεν είχα επιλογή. Το καταπίνεις», πρόσθεσε.

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