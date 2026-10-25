Η τραγουδίστρια ερμήνευσε μία από τις επιτυχίες του, κοίταξε προς τον ουρανό και του έστειλε ένα φιλί.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice» το βράδυ της Κυριακής (25/10), όταν η Πάολα θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης μιας διαγωνιζόμενης.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε μία από τις επιτυχίες του, κοίταξε προς τον ουρανό και του έστειλε ένα φιλί.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία διαγωνιζόμενη ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ, καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον δύο coaches. Τόσο η Πάολα όσο και ο Χρήστος Μάστορας γύρισαν τις καρέκλες τους, εκφράζοντας την επιθυμία να την εντάξουν στις ομάδες τους.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι δύο καλλιτέχνες επιχείρησαν να πείσουν τη διαγωνιζόμενη να τους επιλέξει. Η Πάολα, ωστόσο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μουσική ως το βασικό της επιχείρημα.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Ανήκω σε εμένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας παράλληλα έναν συμβολικό χαρακτήρα στην προσπάθειά της να κερδίσει τη διαγωνιζόμενη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κίνηση της Πάολας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της στιγμής αυτής, η Πάολα σήκωσε το βλέμμα της προς τον ουρανό και έστειλε ένα φιλί στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Η κίνησή της αποτέλεσε έναν αυθόρμητο φόρο τιμής στον τραγουδιστή, με τον οποίο είχε συνδεθεί καλλιτεχνικά και προσωπικά.

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice» είχε αποτελέσει σημαντικό μέρος της τηλεοπτικής του διαδρομής, καθώς είχε συμμετάσχει ως coach για δύο σεζόν, ενώ επρόκειτο να συνεχίσει και στον φετινό κύκλο.

Μετά τον θάνατό του, η Πάολα ανέλαβε τη θέση του στην κριτική επιτροπή, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Όσο για τη συγκεκριμένη διεκδίκηση, η μουσική επιλογή της Πάολας αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς η διαγωνιζόμενη αποφάσισε τελικά να ενταχθεί στην ομάδα της, αντί σε εκείνη του Χρήστου Μάστορα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dme5sv6b5qkp?integrationId=40599y14juihe6ly}