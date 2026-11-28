Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε ότι η οικογένεια παραμένει σε αναμονή για τις επόμενες κινήσεις της.

Απάντηση στα σχόλια και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση κιγκλιδώματος στον οικογενειακό τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο νεκροταφείο της Νίκαιας, έδωσε η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της οικογένειας δεν συνδέεται με την πρόθεση περιορισμού της πρόσβασης των θαυμαστών του καλλιτέχνη στο μνήμα του.

«Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στα σχόλια που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn6p2lipt5ft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η παρουσία των ανθρώπων που επισκέπτονται τον τάφο για να τιμήσουν τη μνήμη του αδελφού της είναι καλοδεχούμενη από την οικογένεια.