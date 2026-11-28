Παρέμβαση του συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχάμαντ Μοκμπέρ, μετά τις θετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την κυβέρνηση της Βαγδάτης.

Προειδοποιητικό μήνυμα προς την κυβέρνηση του Ιράκ απηύθυνε η Τεχεράνη, καλώντας τη Βαγδάτη να μην εξελιχθεί σε «εργαλείο» της πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέμβαση προέρχεται από τον Μοχάμαντ Μοκμπέρ, σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας και εντάσεων στις σχέσεις των χωρών της περιοχής.

Αφορμή για την ιρανική αντίδραση αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τις οποίες εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα στις πρωτοβουλίες της ιρακινής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την υπαγωγή όλων των όπλων στον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους.

Το μήνυμα της Τεχεράνης προς τη Βαγδάτη

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ υπογράμμισε ότι βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν αποτελεί η διατήρηση στενών σχέσεων και κοινής πορείας με τις γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη στήριξη που, όπως ανέφερε, παρείχε η Τεχεράνη στον ιρακινό λαό σε δύσκολες περιόδους, τονίζοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί των δύο χωρών δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε τη Βαγδάτη να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν τα σύνορα, προειδοποιώντας να μην επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εξυπηρέτησης των αμερικανικών επιδιώξεων.

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Στην ανάρτησή του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις πολιτικές του εχθρικές προς το Ιράν και ευρύτερα προς την περιοχή.

{https://x.com/MokhberOfficial/status/2126623759440171308}

Στο επίκεντρο τα συνοριακά περάσματα και το λαθρεμπόριο πετρελαίου

Η ιρανική παρέμβαση συνδέεται και με τις πρόσφατες κινήσεις των ιρακινών συνοριακών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη έκλεισαν δύο συνοριακά περάσματα με τη Συρία και το Ιράν, τα οποία βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έρευνα σχετικά με υποθέσεις λαθρεμπορίου πετρελαίου, ένα ζήτημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των προσπαθειών της ιρακινής κυβέρνησης για την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου.