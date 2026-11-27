Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή 4η Ειδική Κλήρωση το ποσό των 150.000 ευρώ.
Το Λαϊκό Λαχείο για την ειδική κλήρωση για την Black Friday διατέθηκε στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα, μεγάλο έπαθλο 150.000 ευρώ στον τυχερό λαχνό και 10 ευρώ στο νικητήριο λήγοντα.
Τυχερός λαχνός της 4ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου αναδείχθηκε ο 39594, σειρά η 6η, που κερδίζει 150.000 ευρώ η πεντάδα. Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν 5.000 ευρώ η πεντάδα.
Επιπλέον, οι πρώτοι 10 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ και οι υπόλοιποι 109 από 100 ευρώ. Επίσης, από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί λήγουν σε 5.
{https://www.youtube.com/watch?v=8K3Wz7_KNTY}