Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την κηδεία του Αντώνη Πανούτσου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Θλίψη έχει σκορπίσει στο δημοσιογραφικό κόσμο η απώλεια του Αντώνη Πανούτσου σε ηλικία 78 ετών.

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον αείμνηστο δημοσιογράφο στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας σύμφωνα με την ανακοίνωση του της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). O γνωστός δημοσιογράφος νοσηλευόταν από τον Ιούλιο στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο θα δοθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

Αντώνης Πανούτσος: Η πορεία μιας ξεχωριστής μορφής της αθλητικής δημοσιογραφίας

Ο Αντώνης Πανούτσος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, με μακρά παρουσία στον έντυπο Τύπο, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ύφος, τον σχολιασμό και την ευρύτερη δραστηριότητά του στον χώρο των εκδόσεων.

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Έγραψε σε εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SPORTDAY», ενώ η πολυετής συνεργασία του με τον «Φίλαθλο» αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της δημοσιογραφικής του πορείας.

Από το 2003 διατηρούσε δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΠΟΡ FM μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Η συνεργασία των δύο δημοσιογράφων δεν περιορίστηκε στο ραδιόφωνο, καθώς επεκτάθηκε και στην τηλεόραση, μέσα από κοινές εκπομπές και αθλητικό σχολιασμό σε σταθμούς όπως το MEGA και ο ΣΚΑΪ.

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Η τηλεοπτική παρουσία και το «Tora Tora Tora»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές στιγμές της συνεργασίας τους καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002. Τότε, οι Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που συνδιοργάνωσαν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Παράλληλα, ο Πανούτσος είχε δραστηριοποιηθεί και στον ειδικό Τύπο της μοτοσυκλέτας, εκδίδοντας τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ», αποδεικνύοντας ότι τα ενδιαφέροντά του εκτείνονταν πέρα από το ποδόσφαιρο και την καθημερινή αθλητική επικαιρότητα. Η συγγραφική του δραστηριότητα περιλάμβανε βιβλία με αθλητικό και χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Ο Κόκκινος», το οποίο συνέγραψε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 δεν κατάφερε να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης. Η διαδρομή του Αντώνη Πανούτσου υπήρξε πολυδιάστατη, με παρουσία σε εφημερίδες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, περιοδικά και βιβλία. Μια πορεία που συνδέθηκε στενά με την εξέλιξη της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας και άφησε το δικό της στίγμα στον χώρο.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dn63oeiqra1l?integrationId=40599y14juihe6ly}