Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η Μάγδα Τσαγγάνη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών και ο Αργύρης Αγγέλου την αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες, μετά από μια χειρουργική επέμβαση που αφορούσε το ισχίο της, καθώς μια επιπλοκή που σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της πίεσης την οδήγησε στη ΜΕΘ.

Στις αρχές του Νοεμβρίου, η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει βελτίωση και αναμενόταν η μεταφορά της κέντρο αποκατάστασης, του οποίου τα έξοδα λέγεται, ότι θα αναλάμβανε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της, ο Αργύρης Αγγέλου θέλησε να την αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο και με ιδιαίτερη συγκίνηση δημοσίευσε μία φωτογραφία της στα social media, γράφοντας μία λιτή λεζάντα: «Αντίο μαμά...».

Ο ηθοποιός, με τη συγκεκριμένη αναφορά, έκανε έναν σαφή υπαινιγμό και στη συνεργασία τους, καθώς η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποδυθεί την μητέρα του τηλεοπτικού Ασημάκη Λαζάρου – που υποδύθηκε ο Αργύρης Αγγέλου – στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες».

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Το «αντίο» από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Γιώργος Καπουτζίδης, επέλεξε να αποχαιρετήσει την ηθοποιό μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία!», έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

{https://www.instagram.com/p/DgPRxYfAEqs/?hl=el&img_index=1}