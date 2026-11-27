«Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος».

«Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…», με αυτή την ατάκα που έλεγε ως Ιάσων Παγκιναρόπουλος, στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, «Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα» (1965), αποχαιρετάμε Δημήτρη Καλλιβωκά, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Προσεκτικός στην επιλογή των κινηματογραφικών ρόλων που αναλάμβανε, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, «ένας τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης», συμμετείχε σε περίπου 40 ταινίες στην καριέρα του. Κατά κύριο λόγο υποδύθηκε «αντεραστές» όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος για να περιγράψει μονολεκτικά τους ρόλους επίδοξων γαμπρών που τελικά χάνουν την πρωταγωνίστρια από τα χέρια τους.

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Ένας από αυτούς ήταν ο Μίκης της Μίκας (Τζένη Καρέζη) στο διαχρονικά αγαπημένο «Μια Τρελλή Τρελλή Οικογένεια» (1965) του Ντίνου Δημόπουλου, έναν ρόλο που ο Καλλιβωκάς είχε παίξει και στο θεατρικό ανέβασμα του έργου.

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Ο ίδιος ο ηθοποιός όμως, θεωρούσε καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του αυτή που είχε στην ταινία «Όταν Ξυπνά το Παρελθόν» (1962) που ξεκίνησε με σκηνοθέτη τον Γιώργο Τζαβέλλα που τελικά ολοκλήρωσε ο Γρηγόρης Γρηγορίου.

Κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην κινηματογραφική του καριέρα, υπενθυμίζεται ότι η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 1958 στη ταινία «Μακρυά από τον Κόσμο» του Ορέστη Λάσκου, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στο «Ο Μιμίκος και η Μαίρη» του Γρηγόρη Γρηγορίου παίζοντας δίπλα στον Γιάννη Δαλιανίδη.

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Ο Καλλιβωκάς είχε δοκιμαστεί για ρόλο στη «Θεία Από το Σικάγο» το 1958, ωστόσο δεν έπαιξε στην ταινία. Το θυμόμαστε από τους ρόλους του σε ταινίες όπως: «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» (1963), «Τζένη, Τζένη» (1966), «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» (1966), «Ο Γόης» (1969), «Η Παριζιάνα» (1969), «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα» (1970), «Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι» (1971), κ.ά.

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Στα όψιμα χρόνια της καριέρας του έδωσε μεστές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Bios + Πολιτεία» (1987) του Νίκου Περράκη, «Στάκαμαν» (2000) του Αντώνη Καφετζόπουλου και «El Greco» (2007) του Γιάννη Σμαραγδή.

Το θεατρικό του ντεμπούτο και η πορεία του στο σανίδι

Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από τη δραματική σχολή, ο Καλλιβωκάς προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του ως μέλος του Χορού στο ανέβασμα της «Ορέστειας» από τον Ροντήρη, τον Οκτώβριο του 1954 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας συνολικά σε 14 παραστάσεις και αναλαμβάνοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα του Μεριμέ» και Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Ήταν το 1957 όταν άφησε το Εθνικό για το ελεύθερο θέατρο ακολουθώντας τη φιλοδοξία του να γίνει ευρύτερα γνωστός αλλά και τη διάθεσή του να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής ρόλων.

Ο Καλλιβωκάς αγάπησε και αφοσιώθηκε στο θέατρο παίζοντας σε πάνω από 90 έργα του ελληνικού και παγκοσμίου ρεπερτορίου, και συχνά οι παραστάσεις που συμμετείχε είχαν τέτοια δημοφιλία που κρατούσαν ολόκληρη σεζόν (πράγμα σπάνιο για την εποχή).

Δοκιμάστηκε σε όλα τα είδη, από το κλασσικό δράμα, στη σύγχρονη Ελληνική κωμωδία (σε έργα των Ψαθά, Τσιφόρου, Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου) κι από την αρχαία κωμωδία (Πεισθέταιρος στις «Όρνιθες») στην σύγχρονη επιθεώρηση.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των εταιρικών θιάσων Πειραϊκό Θέατρο – Δ.Ροντήρη, εταιρικού θιάσου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Προσκήνιο – Αλέξη Σολομού, Δημοτικό Θέατρο Θράκης, Θεατρική συνεργασία, και στο Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Κάνοντας την αυτοκριτική του, ο ίδιος είχε πει: ««Δεν μετάνιωσα που δεν θυσίασα τη ζωή μου για το θέατρο. Αν έχω μετανιώσει για κάτι, αυτό είναι ο χαρακτήρας μου που δεν θέλησα να ενταχθώ σε ορισμένους κανόνες της ελληνικής θεατρικής πιάτσας, και γι’ αυτό άλλωστε έμεινα και σχετικά απ’ έξω».



Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έζησε έντονη ζωή ως γόης και ζεν πρεμιέ της εποχής του και για χρόνια ήταν από πεποίθηση κατά του γάμου. Όμως μετά από μια δύσκολη περιπέτεια της υγείας του αποφάσισε στα 72 του χρόνια να παντρευτεί την σύντροφό του Ιωάννα, με την οποία ήταν μαζί και αγαπημένοι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.



Ο ηθοποιός δήλωνε έτοιμος για το μεγάλο «ταξίδι». «Είμαι στα όρια της αναχώρησης. Δεν πρέπει να φύγω κάποτε;», έλεγε σε παλαιότερη συνέντευξή του και συμπλήρωνε: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Εγώ θα κοιμηθώ. Οι δικοί μου θα κλαίνε και θα λένε… αχ έφυγε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς».



Με πληροροφορίες από τη Finos Film