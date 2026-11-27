Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάμερες και φωτογράφοι σε όλες τις εισόδους του κτιρίου, εν τούτοις δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί κατά τη έξοδό του, αφού αποχώρησε με απόλυτη μυστικότητα.

Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του Αρεοπαγίτη Ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου Ηλία Γιαρένη ζήτησε και πήρε το πρωί ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ.Καραμανλής. Ο πρώην Υπουργός κλήθηκε να απολογηθεί για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος σχετικά με την πλημμελή ελλειπή χρηματοδήτη και υποστελέχωση στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, που σύμφωνα με τη δικογραφία συνδέονται αιτιωδώς με την τραγωδία των Τεμπών.

Η αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος αποδίδεται στον κ. Καραμανλή, μετά τη σχετική άδεια της Βουλή και αφορά τη θητεία του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από 9/7/2019 έως και 1/3/2023, διάστημα κατά το οποίο, δεν εκτελέστηκαν τα απαραίτητα έργα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το πολύνεκρο δυστύχημα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ο κ. Καραμανλής παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο γραφείο του ανακριτή, έξω από το οποίο είχαν ληφθεί αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να πλησιάσει καν στο διάδρομο του 5ου ορόφου του Εφετείου της Αθήνας, που καταλήγει στο ανακριτικό γραφείο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάμερες και φωτογράφοι σε όλες τις εισόδους του κτιρίου, εν τούτοις δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί κατά τη έξοδό του, αφού αποχώρησε με απόλυτη μυστικότητα.

Με την ίδια μυστικότητα περικλείεται και η ημερομηνία για την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία ο κ. Καραμανλής προκειμένου να απολογηθεί, καθώς δεν έχει γνωστή μέχρι αυτή τη στιγμή από καμία πηγή. Η ανακριτική έρευνα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν στην τελική ευθεία, ενώ, μετά την ολοκλήρωση της, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου με βούλευμα τους οριστικά και αμετάκλητα θα αποφασίσουν για το κρίσιμο ζήτημα της παραπομπής ή μη του κατηγορούμενου πρώην υπουργού στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.