«Η Ελλάδα αναπτύσσεται μονόπλευρα, απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής.

Στα προβλήματα της περιφέρειας και του αγροτικού κόσμου αναφέρθηκε εκτενώς ο Κώστας Καραμανλής, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

«Δεν θα κουραστώ να το φωνάζω και να προειδοποιώ: Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία»

Ο Κώστας Καραμανλής αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όμως, τόνισε ότι την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Σημειώνοντας ότι στην Αττική παράγεται το 47% του συνολικού ΑΕΠ, παρατήρησε ότι η Ελλάδα «αναπτύσσεται μονόπλευρα. Η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την περιφέρεια το απαραίτητο για να αναπνεύσει και να ζήσει οξυγόνο. Πίσω από την μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία. Όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει».

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«Εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης - Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα»

«Η εικόνα στην επαρχιακή Ελλάδα είναι επί το πλείστον δυστυχώς εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης», υπογράμμισε ο Κώστας Καραμανλής. Κάνοντας αναφορά στην ενέργεια, τόνισε ότι «βιαστικές αποφάσεις, όπως το πρόωρο κλείσιμο» των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, «μας στέρησαν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των τιμών και οδήγησαν στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή».

Για το φυσικό αέριο, είπε πως το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποια τιμή το αγοράζουμε και πώς λειτουργεί σήμερα αυτή η αγορά. «Η πολιτεία οφείλει να κατανοήσει τι συμβαίνει και να αναλάβει τις ευθύνες της», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Τα τελευταία χρόνια, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα. Εξαιτίας της συντονισμένης εκδήλωσης έκτακτων συνθηκών και της όξυνσης χρόνιων προβλημάτων», επεσήμανε, κάνοντας αναφορά στους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν και την «υπέρογκη» οικονομική επιβάρυνση, ειδικά για τους μικρομεσαίους, από την εφαρμογή «των βεβιασμένων, απερίσκεπτων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για την ενεργειακή μετάβαση.

Σε αυτά τα προβλήματα, συνέχισε, προστέθηκαν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγών, η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, οι εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, «οι καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Η αδιαφανής, ενίοτε σκανδαλώδης, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Η μη παραγωγική κατανομή και η χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων». Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη στροφής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Κώστας Καραμανλής: Βόμβα στα θεμέλια της χώρας το δημογραφικό

Το σοβαρότερο πρόβλημα που πλήττει την παραγωγικότητα και υποσκάπτει την προοπτική του πρωτογενούς τομέα είναι η γήρανση, τόνισε στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής, κάνοντας αναφορά στους νέους που εγκαταλείπουν τα χωριά τους.

«Αυτό το κύμα φυγής, εφιαλτικό σύμπτωμα της δημογραφικής κρίσης, πρέπει τώρα και όχι αύριο να αντιμετωπιστεί ως αυτό που είναι: ως μείζων εθνική απειλή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι βόμβα στα θεμέλια της χώρας», προειδοποίησε.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων με διαφάνεια και αίσθημα εθνικής ευθύνης

«Οφείλουμε να δράσουμε τώρα. Διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους των Ευρωπαϊκών ταμείων και κυρίως αξιοποιώντας τους με διαφάνεια και αίσθημα εθνικής ευθύνης», επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Τώρα που οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης και Αυθεντικότητας τελειώνουν και οι συνθήκες χρηματοδότησης για το μέλλον προδιαγράφονται ως πιο φειδωλές, τώρα που εκκινεί η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, οφείλουμε να διασφαλίσουμε κάθε ευρώ που δικαιούμαστε. Και να το αξιοποιήσουμε με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης», συμπλήρωσε, καλώντας σε επενδύσεις στην έρευνα, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τη διαρκή επιστημονική στήριξη των νέων αγροτών και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στην περιφέρεια.

«Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης. Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Σχέδιο που θα το συμφωνήσουμε, θα το καταρτίσουμε και απαρέγκλιτα θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί», κατέληξε ο Κώστας Καραμανλής.