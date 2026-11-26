Ανάμεσα στους οχτώ δήμους που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Παπάγου - Χολαργού, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που οδήγησαν σε τέσσερις συλλήψεις έως τώρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας των Ευρωπαίων εισαγγελέων μπήκαν δέκα συμβάσεις που υπέγραψαν οχτώ δήμοι για την προμήθεια πολυκέντρων από την ΤΕΧΑΝ. Πρόκειται για τους δήμους: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αχαρνών, Χαλκίδας, Παλαιού Φαλήρου, Αιγάλεω και Παπάγου - Χολαργού.

Σε απάντηση, ο δήμος Παπάγου - Χολαργού αναφέρει ότι υπέβαλλε πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και προέβη στη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο, η οποία παρέμεινε ανενεργή. Συμπληρώνει ότι ο δήμος δεν προμηθεύτηκε κανένα πολυκέντρο ανακύκλωσης. Προσθέτει ότι παρέλαβε τρία πολυκέντρα ανακύκλωσης μέσω προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΔΣΝΑ.

Η απάντηση του δήμου Παπάγου - Χολαργού:

«Ο δήμος Παπάγου - Χολαργού στο πλαίσιο του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, υπέβαλλε σχετική πρόταση στην οικεία πρόσκληση ΑΤ4, και σε υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης προέβη στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

Ωστόσο η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο παρέμεινε ανενεργή, ουδέποτε υπογράφηκε σχετική σύμβαση (εκτελεστική) προς υλοποίησή της και ως εκ τούτου ο δήμος Παπάγου - Χολαργού δεν προμηθεύτηκε κανένα πολύ-κέντρο ανακύκλωσης και βέβαια δεν προέβη σε καμία δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια. Η σχετική δε συμφωνία - πλαίσιο που υπογράφηκε την 22/9/2022 έχει προ πολλού λήξει.

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Ο δήμος Παπάγου - Χολαργού παρέλαβε τρία (3) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών μέσω προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΔΣΝΑ και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε καμία δαπάνη για την προμήθεια και λειτουργία των τριών (3) πολυκέντρων που έχει παραλάβει».