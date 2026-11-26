Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τις 29 Οκτωβρίου ότι αποχωρεί από την ηγεσία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, παρά το γεγονός ότι η θητεία της θα έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2027.

Τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος συμφώνησαν να προτείνουν για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ οι 21 χώρες της Ευρωζώνης.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντόνιο Κόστα «τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος ως Πρόεδρο της ΕΚΤ και τη Λοράνς Μπουν και τον Μάρκους Μπρούνερμάιερ ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Θα προτείνω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο» ανέφερε. Διευκρινίζεται πως οι γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ δεν είναι δεσμευτικές.

{https://x.com/eucopresident/status/2126000659908403403}

Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία της Ελβετίας σήμερα, ο 55χρονος Ερνάντεθ ντε Κος έχει διατελέσει διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024. Σύμφωνα με διπλωμάτες που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επιλέχθηκε από τα κράτη της Ευρωζώνης έναντι του Ολλανδού Κλάας Κνοτ.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές αυτές, η Ολλανδία, η οποία είχε προτείνει επίσημα αυτή την υποψηφιότητα για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, τελικά υποστήριξε τον Ισπανό, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει την καθοριστική στήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου.

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Ο διορισμός του διαδόχου της θα πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, στο τέλος μιας διαδικασίας που προβλέπει τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Την απόφαση χαιρέτισε και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

«Ένας Ισπανός επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια Ισπανίδα επικεφαλής της πρώτης αντιπροεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια Ισπανίδα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνοψίζοντας, μια Ισπανία που ηγείται στην Ευρώπη όπως ποτέ άλλοτε» έγραψε ο Σάντσεθ.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2125953240273494476}

Η παραίτηση Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τις 29 Οκτωβρίου ότι αποχωρεί από την ηγεσία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, παρά το γεγονός ότι η θητεία της θα έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2027.

Νωρίτερα φέτος, η 70χρονη Λαγκάρντ είχε παραδεχθεί πως, όταν είχε συμφωνήσει με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει τη θέση, πίστευε πως θα υπηρετούσε στη Φρανκφούρτη για πέντε χρόνια και όχι για οκτώ. Η Λαγκάρντ βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάληψη της προεδρίας του Παγκόσμιου Oικονομικού Φόρουμ (WEF).

{https://x.com/Lagarde/status/2115746242491723810}