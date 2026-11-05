Η Εθνική Τράπεζα και τα ομόλογα της ευρωζώνης, το IPO της Uni Systems, η Bright Defence, η Big Pi Partners, η ΕΕΤΤ, η Κομισιόν ο ΟΤΕ και η εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων

Η Εθνική Τράπεζα

Από τα στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2026 που παρουσίασε χθες η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στους αναλυτές ξεχωρίσαμε - λόγω και της συγκυρίας- αυτά που έχουν να κάνουν με την έκθεση της τράπεζας στο κρατικό χρέος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2026 στα 24 δισ. ευρώ, από 24,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026. Παρά τη μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, το χαρτοφυλάκιο παραμένει σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ανερχόταν σε 21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3 δισ. ευρώ ή 14,3%.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας, από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, 16,6 δισ. ευρώ αφορούν ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα και λοιπούς τίτλους, 7,2 δισ. ευρώ ελληνικά κρατικά ομόλογα και 200 εκατ. ευρώ έντοκα γραμμάτια. Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο η Εθνική διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη έκθεση. Περίπου το 80% του χαρτοφυλακίου, αξίας 19,2 δισ. ευρώ, έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία Held to Collect (HTC), γεγονός που επιτρέπει, υπό τις προβλεπόμενες λογιστικές προϋποθέσεις, την αποτίμηση των τίτλων στο αποσβεσμένο κόστος και όχι στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, ενδεχόμενη πτώση της αγοραίας αξίας των ομολόγων δεν επηρεάζει αυτομάτως τα δημοσιευμένα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Η τράπεζα ανέφερε στους αναλυτές ότι η συγκεκριμένη λογιστική ταξινόμηση, σε συνδυασμό με τη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνων που εφαρμόζει, περιορίζει την έκθεσή της στη μεταβλητότητα των αγορών.

Τα έσοδα της Εθνικής από τόκους τίτλων αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2026στα 192 εκατ. ευρώ, από 159 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο περίπου 21% και συμβάλλοντας στη στήριξη της οργανικής κερδοφορίας της τράπεζας.

Η πιστωτική επέκταση

Παρά την επιβράδυνση των εκταμιεύσεων και την αύξηση των πρόωρων αποπληρωμών επιχειρηματικών δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο 2026, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της πιστωτικής επέκτασης έως το τέλος του έτους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Μυλωνάς, και ο CFO της τράπεζας, Χρίστος Χριστοδούλου, εκτίμησαν χθες ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με το τέταρτο τρίμηνο να αναμένεται ισχυρότερο. Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση αναμένεται να διαδραματίσουν εγκεκριμένες αλλά μη εκταμιευμένες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Στο 9μηνο, η καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις ανήλθαν στα 7,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 28% σε ετήσια βάση. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι υποδομές αποτελούν τους βασικούς μοχλούς πιστωτικής επέκτασης. Θετική παραμένει η εικόνα και στη λιανική τραπεζική, με τα στεγαστικά δάνεια να αυξάνονται στο 9μηνο 2026 κατά 1% σε ετήσια βάση, τα καταναλωτικά κατά 8% και τις χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων κατά 12%, ενισχύοντας τις προοπτικές επίτευξης του ετήσιου στόχου.

Στο Χρηματιστήριο η Uni Systems

Την εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών δρομολογεί ο όμιλος Quest, σχεδιάζοντας να διαθέσει στο επενδυτικό κοινό μέρος των μετοχών της θυγατρικής του. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχέδιο του ενημερωτικού δελτίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (IPO). Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο θα αποτιμηθεί η Uni Systems. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 268,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με το 2024. Τα καθαρά της κέρδη έφτασαν τα 17,7 εκατ. ευρώ, από 13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις υπολογίζονται περίπου στα 28 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διέθετε 46,3 εκατ. ευρώ στο ταμείο της και είχε τραπεζικά δάνεια μόλις 1,1 εκατ. ευρώ. Η ανοδική πορεία της εταιρείας συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις της Uni Systems αυξήθηκαν κατά 20,3%, στα 158,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 24%, στα 15,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 12,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,7%, και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,95 εκατ. ευρώ. Με ετησιοποιημένα EBITDA περίπου 31 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση των 380 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 12,3 φορές τα λειτουργικά κέρδη, εφόσον εξεταστεί ως επιχειρηματική αξία. Με βάση ένα ενδεικτικό σενάριο αποτίμησης στα 380 εκατ. ευρώ, η αξία του 30% της εταιρείας ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος μιας πιθανής χρηματιστηριακής διάθεσης αντίστοιχου ποσοστού.

Η Bright Defence

Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων εισέρχεται η Bright Holdings Συμμετοχών ΑΕ, του Γιώργου Πουλόπουλου, μέσω της σύστασης της Bright Defence Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε χθες με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Η κύρια δραστηριότητα της Bright Defence αφορά στην κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ωστόσο, το καταστατικό της προβλέπει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πεδίο δραστηριοτήτων, με έμφαση στην αμυντική τεχνολογία και την αεροδιαστημική βιομηχανία. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται η κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), κινητήρων και εξαρτημάτων αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων, καθώς και εξαρτημάτων συστημάτων ραντάρ και ραδιοναυτιλίας. Ακόμη, η εταιρεία προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη λογισμικού, στην επεξεργασία δεδομένων, στο χονδρικό εμπόριο όπλων και πυρομαχικών και στην ανάληψη υπεργολαβικών έργων κατασκευής αεροσκαφών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Bright Defence συμμετέχουν ο Γιώργος Πουλόπουλος, ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αριστείδης Καρτσόλης, ως πρόεδρος, και ο Κωνσταντίνος Ντούνας, ως μέλος.

Η Square View

Την επιχειρηματική της παρουσία στην αγορά ακινήτων ενισχύει η οικογένεια Βασιλάκη, η οποία, έχοντας ήδη ισχυρή δραστηριότητα στις αερομεταφορές, στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και στον ξενοδοχειακό κλάδο, προχωρά σε μία ακόμη κίνηση στον τομέα του real estate. Ειδικότερα, χθες προχώρησε στη σύσταση της Square View Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ. Μοναδικός εταίρος της νέας εταιρείας είναι η Felix Holdings SARL, με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Η Square View θα δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, με το καταστατικό της να προβλέπει επίσης την αξιοποίηση ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, όπως επαγγελματικοί και εμπορικοί χώροι.

ΑΠΕ και Πρώτο Θέμα

Τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά αποκτά πλέον η εκδοτική εταιρεία του Πρώτου Θέματος, μετά από αλλαγή στο καταστατικό της. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία Εκδόσεις Πρώτο Θέμα πρόσθεσε στις δραστηριότητές της την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα. Η αλλαγή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, είτε για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας είτε για παραγωγή ρεύματος. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη επένδυση, ούτε το ύψος των χρημάτων που ενδεχομένως θα διατεθούν για την υλοποίησή της.

Στενότερος έλεγχος των υπηρεσιών του ΟΤΕ

Το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την εφαρμογή νέων κανόνων ελέγχου στις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ στις υπόλοιπες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, η Κομισιόν, αφού εξέτασε το σχέδιο της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής και τις πρόσθετες πληροφορίες που είχε ζητήσει, γνωστοποίησε ότι δεν διατυπώνει παρατηρήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση των μέτρων. Είχε προηγηθεί πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαν η Vodafone και η Nova, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις τους. Η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε αμέσως σε ισχύ.

Με τους νέους κανόνες, ο ΟΤΕ υποχρεώνεται να δημοσιεύει κάθε έξι μήνες αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Τα στοιχεία θα συγκεντρώνονται για ολόκληρη τη χώρα και ανά νομό, ενώ όσα χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά θα είναι διαθέσιμα στην ΕΕΤΤ και στους παρόχους που αφορούν. Συγκεκριμένα, θα καταγράφεται πόσα αιτήματα υποβάλλονται για πρόσβαση στις υποδομές του, πόσα εγκρίνονται, πόσα απορρίπτονται και πόσα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Παράλληλα, θα ελέγχονται οι λόγοι απόρριψης και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να διαπιστώνεται εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Ξεχωριστή παρακολούθηση προβλέπεται για τις τεχνικές βλάβες, με καταγραφή των περιστατικών που οφείλονται στον ΟΤΕ, των χρόνων αποκατάστασης και των περιπτώσεων στις οποίες ξεπερνιούνται τα χρονικά όρια εξυπηρέτησης. Το νέο πλαίσιο αφορά ένα μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, όπως σωληνώσεις, αγωγούς, τηλεπικοινωνιακούς στύλους και δίκτυα οπτικών ινών. Περιλαμβάνει επίσης τη λεγόμενη σκοτεινή οπτική ίνα, που χρησιμοποιείται από άλλους παρόχους για την ανάπτυξη των δικτύων τους.

Η διαφημιστική καμπάνια του Υπερταμείου

Ζωηρό ενδιαφέρον φαίνεται να συγκέντρωσε ο διαγωνισμός του Υπερταμείου, για τον σχεδιασμό της νέας διαφημιστικής του καμπάνιας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη καμπάνια που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται το Υπερταμείο. Μετά την ενοποίησή του με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οργανισμός επιδιώκει να αναδείξει τη μετάβασή του από τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας σε έναν φορέα που προωθεί επενδύσεις, μεγάλα έργα υποδομών και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης, με στόχο την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τη νέα εικόνα και τον διευρυμένο ρόλο του οργανισμού. Η διαφημιστική εκστρατεία περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και ψηφιακά μέσα.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα αναλάβει να δημιουργήσει τρία τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ, με επίκεντρο τις μεγάλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, θα σχεδιάσει ραδιοφωνικά μηνύματα, έντυπες καταχωρήσεις και διαφημιστικό υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεργασία με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ για την επιλογή του η ποιότητα της πρότασης θα μετρήσει κατά 70% και η οικονομική προσφορά κατά 30%.

Ο προϋπολογισμός των 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αφορά αποκλειστικά τον σχεδιασμό και την παραγωγή του υλικού, καθώς η αγορά διαφημιστικού χρόνου και χώρου δεν θα περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη σύμβαση.

Η Big Pi Partners

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Big Pi Partners, η ελληνική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που τρέχουν ο Μάρκος Βερέμης και ο Αρίστος Δοξιάδης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 668,2 χιλ. ευρώ το 2025, έναντι 134,5 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 397%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στις 333,7 χιλ. ευρώ, από 19,5 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 428,7 χιλ. ευρώ, έναντι 63,7 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε στις 559,7 χιλ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού της Big Pi Partners ανήλθε στα 1,36 εκατ. ευρώ, από 987,8 χιλ. ευρώ το 2024, με τα ίδια κεφάλαια να ενισχύονται στις 751,5 χιλ. ευρώ, έναντι 593,5 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν στις 127,3 χιλ. ευρώ, από 252,9 χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στις 604,9 χιλ. ευρώ. Ενδιαφέρον έχει , τέλος, η μεταφορά της καταστατικής έδρας, της πραγματικής διοίκησης και της κεντρικής διαχείρισης της εταιρείας από το Λουξεμβούργο στην Αθήνα.