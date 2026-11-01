Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,286%, έναντι 4,924% του γαλλικού και 3,327% του γερμανικού.

Σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις από τα γαλλικά καταγράφουν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, παρά τη χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, με τις αγορές να αποτιμούν ολοένα και πιο έντονα τους δημοσιονομικούς και πολιτικούς κινδύνους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ωστόσο, η απόφαση της Fitch να αναθεωρήσει σε αρνητική την προοπτική της Γαλλίας δημιουργεί ανησυχίες για νέα μετάδοση των πιέσεων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές χρέους, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,286%, έναντι 4,924% του γαλλικού και 3,327% του γερμανικού. Το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού βρίσκεται στις 96 μονάδες βάσης, όταν το αντίστοιχο γαλλικό έχει εκτιναχθεί στις 160 μονάδες βάσης.

Πρόκειται για διαφορά 64 μονάδων βάσης υπέρ της Ελλάδας, η οποία αποτυπώνει την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ελληνικό spread παραμένει χαμηλότερο και από το ιταλικό, που διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης, αλλά υψηλότερο από το ισπανικό των 61 μονάδων και το πορτογαλικό των 46 μονάδων βάσης.

Η ευνοϊκότερη εικόνα των ελληνικών τίτλων επεκτείνεται σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων. Το ελληνικό πενταετές αποδίδει 3,708%, έναντι 4,342% του γαλλικού, ενώ το spread έναντι του γερμανικού διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης για την Ελλάδα και στις 120 για τη Γαλλία. Στη δεκαπενταετία, οι ελληνικές αποδόσεις βρίσκονται στο 4,377%, έναντι 5,234% των γαλλικών, με τα αντίστοιχα spreads στις 80 και 166 μονάδες βάσης. Στην τριακονταετία, το ελληνικό ομόλογο αποδίδει 4,792%, έναντι 5,424% του γαλλικού.

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Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων έχουν υποχωρήσει κατά 19 μονάδες βάσης στο δεκαετές και κατά 21 μονάδες στο τριακονταετές σε μηνιαία βάση, παρά τη σημαντική άνοδό τους από την αρχή του έτους.

Η εικόνα αυτή δεν εξαλείφει τους κινδύνους

Μια περαιτέρω επιδείνωση της γαλλικής κρίσης θα μπορούσε να προκαλέσει γενικευμένη άνοδο των ευρωπαϊκών αποδόσεων και διεύρυνση των spreads, επηρεάζοντας το κόστος δανεισμού της Ελλάδας.

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής της θέσης, με το χρέος να προβλέπεται στο 136,7% του ΑΕΠ το 2026, η χώρα παραμένει εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη αναταραχή στις αγορές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα ελληνικά ομόλογα θα διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους ή θα ακολουθήσουν μια ευρύτερη ανατιμολόγηση του ευρωπαϊκού κρατικού κινδύνου.