Το βασικό όφελος για τους επενδυτές είναι ότι οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται γρηγορότερα

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται από τις 11 Οκτωβρίου 2027 για όσους αγοράζουν ή πωλούν μετοχές και ομόλογα στην Ευρώπη, καθώς οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε μία εργάσιμη ημέρα αντί για δύο που ισχύει σήμερα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής που πουλά μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα έχει ολοκληρώσει τον διακανονισμό της πώλησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αντί να περιμένει δύο εργάσιμες ημέρες όπως σήμερα.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος πουλήσει μετοχές τη Δευτέρα, η συναλλαγή θα διακανονίζεται την Τρίτη και όχι την Τετάρτη. Αντίστοιχα, όποιος αγοράζει μετοχές θα τις αποκτά οριστικά μία ημέρα νωρίτερα.

Η αλλαγή αυτή ονομάζεται T+1 και αφορά τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί επίσημα μια χρηματιστηριακή συναλλαγή, δηλαδή να μεταφερθούν οι τίτλοι στον αγοραστή και τα χρήματα στον πωλητή.

Τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα επενδυτή;

Το βασικό όφελος είναι ότι οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται γρηγορότερα. Τα χρήματα από την πώληση μετοχών θα εκκαθαρίζονται και θα διακανονίζονται νωρίτερα, ενώ ο αγοραστής θα αποκτά τους τίτλους σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα χρήματα θα εμφανίζονται αμέσως στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή, καθώς αυτό εξαρτάται και από τις διαδικασίες της χρηματιστηριακής εταιρείας ή της τράπεζας που χρησιμοποιεί.

Παράλληλα, η μείωση του χρόνου διακανονισμού περιορίζει τον κίνδυνο να προκύψει κάποιο πρόβλημα μέχρι να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή.

Η αλλαγή αφορά τόσο τους ιδιώτες επενδυτές όσο και τις τράπεζες, τις χρηματιστηριακές εταιρείες και τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες τους.

Τι άλλο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει παράλληλα να αξιοποιήσει νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε στο μέλλον ορισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές να μπορούν να ολοκληρώνονται σχεδόν αμέσως, χωρίς να απαιτείται αναμονή μίας ή περισσότερων ημερών.

Μέσω του συστήματος Pontes, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2026, το Ευρωσύστημα επιτρέπει ήδη τον διακανονισμό συγκεκριμένων συναλλαγών μεταξύ χρηματοπιστωτικών φορέων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με χρήμα κεντρικής τράπεζας.

Στόχος είναι το σύστημα να λειτουργεί σε 24ωρη βάση από το 2028, επιτρέποντας την ολοκλήρωση τέτοιων συναλλαγών ακόμη και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι από το 2028 το Χρηματιστήριο Αθηνών θα λειτουργεί όλο το 24ωρο ή ότι όλες οι αγοραπωλησίες μετοχών θα πραγματοποιούνται ακαριαία.