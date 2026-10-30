Έξι καθημερινές συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν στην υγεία.

Από την καθημερινή σωματική άσκηση, στη διατροφή και τον ύπνο, ορισμένες συνήθειες είναι αυτές που συμβάλουν στην καλή υγεία του οργανισμού και ενισχύουν τη σωματική ευεξία.

Η Δρ. Federica Amati, ειδικός στη διατροφή, αποκάλυψε έξι από τις καθημερινές της συνήθειες που η ίδια θεωρεί ότι είναι καθοριστικές για την υγεία. Σύμφωνα μάλιστα, με το zoe.com, η ειδικός εξήγησε πώς καταφέρνει να τις ενσωματώνει στην καθημερινότητά της, χωρίς να ακολουθεί αυστηρά προγράμματα και περίπλοκες πρακτικές ευεξίας.

Όπως τονίζει, δε, η καλή υγεία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα ακριβά συμπληρώματα διατροφής, αλλά από απλές συνήθειες που μπορούν να γίνουν βίωμα και συμβάλουν σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Οι 6 καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά – Οι συμβουλές από την ειδικό διατροφής

Η καθημερινότητα και οι έντονη ρυθμοί ζωής, μπορούν συχνά να επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

Ωστόσο, όλες οι συνήθειες που αποκτά κανείς, έχουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία και την ευεξία του σώματος και του οργανισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα ποτήρι νερό

Για πολλούς ο πρωινός καφές είναι ένα από τα πρώτα βήματα που κάνουν μέσα στην ημέρα τους, όμως, το νερό φαίνεται πως θα πρέπει να έχει προτεραιότητα.

Η ειδικός, εξηγεί ότι ξυπνάει καθημερινά στις 06:00 το πρωί και πριν από όλα επιλέγει να πίνει ένα μεγάλο ποτήρι με νερό. Προσπαθεί πάντοτε, να διατηρεί ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, καθώς η σταθερότητα βοηθάει στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού.

2. Ένα θρεπτικό πρωινό

Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο οργανισμός για να ξεκινήσει την ημέρα. Η ειδικός, δεν καταναλώνει καθημερινά το ίδιο γεύμα. Επιλέγει, όμως, αυγά και προϊόντα ολικής άλεσης, το γιαούρτι και τα φρούτα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις φυτικές ίνες και στην ποικιλία των τροφών.

3. Όσπρια και προϊόντα ολικής άλεσης για μεσημεριανό

Ένα εξίσου σημαντικό γεύμα είναι και το μεσημεριανό, καθώς ενισχύει τον οργανισμό και του προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, δεν επιτρέπουν πάντοτε να υπάρχει στο πιάτο σας ένα ολοκληρωμένο γεύμα, ωστόσο η Δρ. Federica Amati, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα όσπρια, στις φακές και τα ρεβίθια, το κριθάρι και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Παράλληλα, από το πιάτο της δεν λείπουν τα λαχανικά και το ελαιόλαδο.

Οι συνδυασμοί αυτοί προσφέρουν τις απαραίτητες φυτικές ίνες και τη φυτική πρωτεΐνη που χρειάζεται το σώμα, ενώ ενισχύουν τον οργανισμό και διατηρούν το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερη ώρα.

4. Η σωστή επιλογή των σνακ

Ανάμεσα από τα κυρίως γεύματα της ημέρας, καλό θα ήταν να υπάρχουν γρήγορα και θρεπτικά σνακ τα οποία ενισχύουν το αίσθημα του κορεσμού.

Τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, οι χουρμάδες, τα λαχανικά και το χούμους, αποτελούν έξυπνες και γρήγορες επιλογές, ενώ η ειδικός προτείνει και τη μαύρη σοκολάτα.

Η Δρ. Federica Amati, σύμφωνα με το zoe.com, τονίζει ότι τα σνακ πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν στο καθημερινό διατροφολόγιο, ωστόσο θα πρέπει να γίνονται έξυπνες επιλογές που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και ενισχύουν τον κορεσμό.

5. Λιπαρά ψάρια και ελαιόλαδο

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο zoe.com, η ειδικός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα λιπαρά ψάρια και στη χρήση του ελαιόλαδου στην καθημερινή διατροφή6. της.

6. Ένας καλός ύπνος, γυμναστική και ποιοτικός χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα

Ο ύπνος, είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που συμβάλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού, στην ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και στην ευεξία.

Η ειδικός, καταναλώνει το τελευταίο γεύμα της ημέρας τις, περίπου, στις 18:00 το απόγευμα και συνηθίζει να κοιμάται από τις 22:00 το βράδυ. Πριν από τον ύπνο προσπαθεί να μένει μακριά από τις μπλε οθόνες και το κινητό τηλέφωνο, ενώ διατηρεί το υπνοδωμάτιό της δροσερό και μακριά από το τεχνητό φως. Η ειδικός, θεωρεί εξίσου σημαντική την σωματική άσκηση, η οποία βοηθάει στη διαχείριση του άγχους, αλλά και τον ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η συνέπεια στις καθημερινές συνήθειες, η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η σωματική άσκηση φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη αξία και διατηρούν τον οργανισμό σε εγρήγορση, ενισχύοντας την ευεξία.