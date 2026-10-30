Υπάρχει τελικά ένας μέσος όρος κατανάλωσης αυγών; Τι δείχνουν τα δεδομένα στη σχέση που δημιουργείτε με τη χοληστερίνη;

Τα αυγά αποτελούν ένα από τα πιο θρεπτικά φαγητά και μία εύκολη επιλογή την οποία μπορείτε να εντάξετε στα περισσότερα γεύματα της ημέρας, από το πρωινό μέχρι και το βραδινό σας.

Βραστά, τηγανιτά, ομελέτα ή στραπατσάδα, αποτελούν μία γρήγορη επιλογή, πλούσια σε πρωτεΐνη και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Για πολλά χρόνια, ωστόσο, η κατανάλωσή τους είχε συνδεθεί με την ανησυχία για την αύξηση της χοληστερίνης, με αποτέλεσμα να προκύπτει το ερώτημα σχετικά με το πόσα αυγά μπορείτε να καταναλώνετε τελικά;

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο και διατροφολόγο Susie Burrell και το womensweekly.com.au, νέες επιστημονικές έρευνες έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αυγά. Όπως εξηγεί η ειδικός, η χοληστερίνη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τη χοληστερίνη που προσλαμβάνουμε μέσω των τροφών, αλλά επηρεάζεται και από τη γενετική προδιάθεση, καθώς και από την ποσότητα κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή σας.

Πόσα αυγά μπορείτε να καταναλώνετε με ασφάλεια μέσα στην εβδομάδα;

Όπως αναφέρεται και στο womensweekly.com.au, για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους δεν υπάρχει ένα αυστηρό όριο στον αριθμό των αυγών που μπορούν να καταναλώνουν, εφόσον, όμως, αυτά εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής που υποστηρίζει και την υγεία της καρδιάς.

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Τα αυγά, βέβαια, αποτελούν πηγή πρωτεΐνης, βιταμίνης D και Β12, σεληνίου, ιωδίου και χολίνης, ενός θρεπτικού συστατικού που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Παρ’ όλα αυτά, η κατανάλωση των αυγών χρειάζεται περισσότερη προσοχή από άτομα με αυξημένη LDL χοληστερίνη, καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη τύπου 2.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ειδικός, σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η κατανάλωση έως επτά αυγών την εβδομάδα, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Παίζει ρόλο ο τρόπος μαγειρέματος;

Η γρήγορη απάντηση είναι: Ναι.

Δεν αρκεί λοιπόν, να μετράτε απλώς, πόσα αυγά καταναλώνετε εβδομαδιαίως. Εξίσου σημαντικό είναι τα υλικά με τα οποία συνοδεύετε το γεύμα σας.

Για παράδειγμα, ένα αυγό ποσέ με ψωμί ολικής άλεσης και ντομάτα, μπορεί να αποτελεί μία διαφορετική διατροφική επιλογή από ένα τηγανιτό αυγό με μπέικον και βούτυρο.

Η επιλογή λαχανικών, προϊόντων ολικής άλεσης και τροφών με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο ισορροπημένο γεύμα.

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, τα αυγά δεν είναι απαραίτητο να αποκλείονται από τη διατροφή σας μόνο και μόνο επειδή έχουν περιεκτικότητα σε χοληστερίνη.

Για τους περισσότερους, μπορούν να αποτελούν μέρος ενός υγιεινού και ισορροπημένου διατροφικού πλάνου.

Το μυστικό, ωστόσο, κρύβεται στη συνολική ποιότητα της διατροφής σας, στον τρόπο μαγειρέματος και στις προσωπικές ανάγκες της υγείας του καθ’ ενός.