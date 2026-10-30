Ποια πηγή πρωτεΐνης να επιλέξετε; Η απάντηση κρύβεται στην διατροφική τους σύσταση.

Το φυστικοβούτυρο και τα αυγά, αποτελούν δύο από τις πιο γνωστές και γευστικές επιλογές που συνοδεύουν αρκετά γεύματα της ημέρας, όπως για παράδειγμα το πρωινό.

Πρόκειται για δύο τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, με υψηλή διατροφική αξία με χαρακτηριστική γεύση και καλά λιπαρά που συμβάλουν στο αίσθημα του κορεσμού.

Πολλές φορές, ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη η επιλογή ανάμεσα στα δύο, με το ερώτημα που προκύπτει να σχετίζεται με το: ποια είναι τελικά η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης;

Η απάντηση, σύμφωνα με το mdanderson.org, κρύβεται στη διατροφική τους σύσταση.

Φυστικοβούτυρο ή αυγά; Ποια τροφή έχει περισσότερη πρωτεΐνη

Φυστικοβούτυρο: Περιέχει πρωτεΐνη, αλλά πρόκειται κυρίως για μία καλή πηγή λιπαρών, ενώ δύο κουταλιές τις σούπας μετρούν περίπου 200 θερμίδες και 15 γραμμάρια λιπαρά. Προσφέρει βιταμίνη Ε, κάλιο και μαγνήσιο.

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Αυγά: Αποτελούν μία από τις πιο γνωστές και καλύτερες επιλογές για την πρόσληψη της πρωτεΐνης. Σε σύγκριση με το φυστικοβούτυρο έχουν συνήθως λιγότερα λιπαρά ανά μερίδα και μπορούν να συνδυαστούν με ψωμί ολικής άλεσης, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη πρόταση για πρωινό.

Αν και οι διαφορές μεταξύ των δύο τροφών είναι ορατές, παραμένουν δύο από τις πιο αγαπημένες επιλογές για πρωινό, ωστόσο, το ερώτημα παραμένει.

Ποια από τις δύο έχει υψηλότερη πρωτεϊνική αξία;

Το φυστικοβούτυρο περιέχει πρωτεΐνη, όμως θεωρείται κυρίως καλή πηγή λιπαρών. Σύμφωνα μάλιστα με το mdanderson.org, πρόκειται για ένα τρόφιμο που δεν μπορεί να συγκριθεί με τροφές όπως αυγά, ψάρια, γιαούρτι, το άπαχο κρέας και το τυρί cottage, οι οποίες προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη και συνήθως λιγότερα λιπαρά ανά μερίδα.

Αυτό όμως, δεν συνεπάγεται ότι το φυστικοβούτυρο δεν αξίζει μία θέση στο διατροφολόγιό σας.

Πέρα από τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει, το φυστικοβούτορο ξεωρίζει για τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και στη μείωση της «κακής» χολυστερόλης.

Αυγά ή φυστικοβούτυρο για πρωινό;

Τα αυγά αποτελούν μία από τις τροφές που προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με το φυστικοβούτυρο, γι’ αυτό και μπορούν να αποτελούν μία από τις πιο κατάλληλες επιλογές για το πρωινό, ιδιαίτερα αν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσετε από τη διατροφή σας το φυστικοβούτυρο. Τόσο η πρωτεΐνη, όσο και τα λιπαρά που περιέχει συμβάλλουν στον κορεσμό.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη επιλογή για το πρωινό σας είναι να επιλέγετε γεύματα που συνδυάζουν τα αυγά με το ψωμί ολικής άλεσης, ή να προσθέσετε φυστικοβούτυρο στα φρούτα και το smoothie σας.

Συμπέρασμα

Αν λοιπόν, η αύξηση της πρόσληψης της πρωτεΐνης είναι το ζητούμενο, τότε τα αυγά αποτελούν καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με το φυστικοβούτυρο. Το τελευταίο, βεβαία, παραμένει μία θρεπτική τροφή, λόγω των ωφέλιμων λιπαρών συστατικών, των βιταμινών και των μετάλλων που περιέχει.