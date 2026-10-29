Σε ατμόσφαιρα που θύμιζε γήπεδο, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν το σύνθημα «αλήτες, προδότες, πολιτικοί», που ακουγόταν και στις συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ομιλία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες, Τετάρτη (28/10), στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει αντιφασιστική κινητοποίηση ενάντια στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, κάνοντας χρήση χημικών και προχωρώντας σε προσαγωγές.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο των επικρίσεων, με κόμματα της αντιπολίτευσης να την κατηγορούν ότι επέλεξε να περιορίσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, την ώρα που πραγματοποιούνταν η εκδήλωση ενός καταδικασμένου για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η χρονική συγκυρία προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα στα γεγονότα. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ημέρας που συνδέεται με την αντίσταση της Ελλάδας στη φασιστική επίθεση του 1940, ο Ηλίας Κασιδιάρης πραγματοποίησε πολιτική εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο της πόλης είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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Είχε προηγηθεί η απόφαση της αστυνομίας να απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις σε εκτεταμένη περιοχή της πόλης, ενώ έκλεισαν και σταθμοί του Μετρό. Παρά την απαγόρευση, εργατικά σωματεία, μέλη του ΠΑΜΕ και άλλες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα Βενιζέλου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εκδήλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ένταση κορυφώθηκε στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς το ξενοδοχείο. Ακολούθησαν επεισόδια, χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και προσαγωγές.

{https://x.com/anthi7vas/status/2115476313427312990}

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με βίντεο από τα επεισόδια και την επέμβαση των ΜΑΤ, με τις εικόνες να προκαλούν αντιδράσεις και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αστυνομικής βίας. Οι καταγγελίες για χτυπήματα σε διαδηλωτές και υπέρμετρη καταστολή εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και για τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε, άλλωστε, μια τόσο εκτεταμένη απαγόρευση συναθροίσεων και πώς δικαιολογείται η αντιμετώπιση των διαδηλωτών; Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία, πολύ περισσότερο ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με τον ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό της.

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Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) χαρακτήρισε την εκδήλωση πρόκληση απέναντι στην ιστορική μνήμη, ενώ ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Μαρίνος Σκανδάμης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στάθηκε στο πλευρό του Κασιδιάρη, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου έκανε λόγο για «κυβερνητική ασυλία». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες για χρήση βίας κατά διαδηλωτών που εξέφραζαν τη διαφωνία τους απέναντι στην εκδήλωση των νεοναζί».

Το ΚΚΕ από την πλευρά του κατήγγειλε άγρια και αναίτια επίθεση των ΜΑΤ, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού», ενώ η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε την αστυνομία «χορηγό» της εκδήλωσης.

Κασιδιάρης: Συνθήματα της Χρυσής Αυγής και εξαγγελίες επιστροφής στη Βουλή

Την ίδια ώρα, μέσα στην εκδήλωση – που θύμιζε περισσότερο εξέδρα ποδοσφαιρικού γηπέδου, παρά κάτι άλλο – ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίστηκε να διεκδικεί εκ νέου πολιτικό ρόλο, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και αμφισβητώντας ευθέως τις παρεμβάσεις των θεσμών που έχουν σταθεί εμπόδιο στην εκλογική του παρουσία.

Στην αίθουσα ακούστηκε το σύνθημα «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί», γνώριμο από τις παλαιότερες συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής.

Ο ίδιος είπε: «Θα επιστρέψω και στη Βουλή και στις εξεταστικές επιτροπές. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει, όχι τα βρώμικα κόμματα, όχι ο Άρειος Πάγος. Κάτω τα βρώμικα, από τη διαφθορά χέρια σας, από τη βούληση του ελληνικού λαού».

ΕΛΑΣ: Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα αντίστασης στον φασισμό

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη πρόκληση απέναντι στην ιστορική μνήμη και στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που βίωσε τη ναζιστική κατοχή και τον αφανισμό της εβραϊκής της κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να υπερασπιστεί την ιστορική μνήμη.

«Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει την ημέρα αυτή σε βήμα εξωραϊσμού της ναζιστικής ιδεολογίας, με πρόσχημα την αγάπη για την πατρίδα», σημείωσε, καλώντας τους πολίτες να εκφράσουν ειρηνικά την αντίθεσή τους.

Παράλληλα, επέκρινε τη γενικευμένη απαγόρευση συναθροίσεων, υποστηρίζοντας ότι πλήττει το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας, ενώ αναφέρθηκε και στην αγανάκτηση που προκάλεσε το κλείσιμο των σταθμών του Μετρό.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος, με δήλωση υπό τον τίτλο «Η κυβέρνηση στο πλευρό του Κασιδιάρη», υποστήριξε ότι η αστυνομική καταστολή αποδεικνύει πως η κυβέρνηση «έχει επιλέξει στρατόπεδο».

«Θεωρώντας πως η δημόσια τάξη απειλείται από αυτούς που πολεμούν το ναζισμό, το φασισμό και τους οπαδούς του, στάθηκε στο πλευρό του Κασιδιάρη», ανέφερε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι αμαύρωσε την ημέρα της εθνικής επετείου.

Ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνταν εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία χαρακτήρισε τη συγκέντρωση των οπαδών του Κασιδιάρη «αποκρουστική και ιστορικά προσβλητική».

«Το χτύπημα, όμως, της αντιφασιστικής συγκέντρωσης από την αστυνομία αποδεικνύει ότι ο Κασιδιάρης απολαμβάνει τουλάχιστον κυβερνητικής ασυλίας. Κι αυτό είναι επικίνδυνο», υπογράμμισε.

Η ίδια κατέληξε με την προειδοποίηση: «Να μην αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί. Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».

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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για την αστυνομική βία

Την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε και το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του, Κώστα Τσουκαλά, κάνοντας λόγο για «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον Κασιδιάρη «καταδικασμένο εγκληματία, υμνητή του Χίτλερ και του ναζισμού», υπογραμμίζοντας τον προκλητικό χαρακτήρα της εκδήλωσης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις για την αστυνομική επέμβαση, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελίες για χρήση βίας κατά διαδηλωτών που εξέφραζαν τη διαφωνία τους απέναντι στην εκδήλωση των νεοναζί».

«Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι», κατέληξε.

ΚΚΕ: Ανοχή, αν όχι στήριξη, της φασιστικής δράσης

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε η ανακοίνωση του ΚΚΕ, το οποίο κατήγγειλε την κυβερνητική απόφαση απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και την αστυνομική επέμβαση που ακολούθησε.

Το κόμμα έκανε λόγο για «άγρια και αναίτια επίθεση, με ΜΑΤ και δακρυγόνα», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική στάση «ισοδυναμεί τουλάχιστον με ανοχή, αν όχι με στήριξη της φασιστικής δράσης» του Κασιδιάρη.

Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε τον συμβολισμό της 28ης Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας ότι τα γεγονότα σημειώθηκαν και λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ.

Το ΚΚΕ συνέδεσε επίσης τη στάση της κυβέρνησης με τη γενικότερη πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία πηγαίνουν «χέρι-χέρι» με τη δράση φασιστικών ομάδων.

Παράλληλα, ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες, γνωστοποιώντας ότι ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, Θανάσης Παφίλης, πραγματοποίησε σχετική παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

{https://x.com/gt_kke/status/2115483636128494024}

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση βάζει πλάτη στους νοσταλγούς του ναζισμού

Για κυβερνητική κάλυψη στους νοσταλγούς του ναζισμού έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τόσο την απαγόρευση των συγκεντρώσεων όσο και τη χρήση αστυνομικής βίας.

«Η κυβέρνηση και ο υπ. “Προστασίας του Πολίτη” μετέτρεψαν σήμερα, 28η Οκτωβρίου, τη Θεσσαλονίκη σε σιδερόφρακτη πόλη για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις κατά της σύναξης που πραγματοποιεί ο καταδικασμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Το κόμμα υποστήριξε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν χημικά, ξυλοκόπησαν διαδηλωτές και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέλεξε να προστατεύσει την εκδήλωση αντί να διασφαλίσει το δικαίωμα στην αντιφασιστική διαμαρτυρία.

«Στην επέτειο του αντιφασιστικού “ΟΧΙ”, Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης χαϊδεύουν και προστατεύουν την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Ντροπή», κατέληξε η ανακοίνωση.

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid02RQtuhYRqH51nnENtLE9om5Kd6qeu5SadXdXk1LcirzNS2Bs3kcrCjKfdBz2JwQxpl}

Νέα Αριστερά: Χορηγός της ομιλίας Κασιδιάρη η αστυνομία

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας προκλητική την απόφαση απαγόρευσης των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η κυβερνητική αντιμετώπιση δημιουργεί μια έντονη αντίφαση: η πολιτική εκδήλωση ενός καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής θεωρείται θεμιτή, ενώ οι αντιδράσεις εναντίον της αντιμετωπίζονται ως απειλή για τη δημόσια τάξη.

«Με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη αφήνεται ελεύθερη στους φασίστες», υποστήριξε, κατηγορώντας την αστυνομία ότι λειτούργησε ως «χορηγός του Κασιδιάρη».

Η Νέα Αριστερά ζήτησε, τέλος, την απελευθέρωση όλων όσοι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

{https://www.facebook.com/reel/1926987718639054}