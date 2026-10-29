Δυο ξένοι στην ίδια... εξέδρα, Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξαν χειραψία, όμως η εικόνα, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, δεν παρέπεμπε σε μια θερμή επαφή και μια καλή σχέση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε την εντύπωση ότι ανταποκρίθηκε απρόθυμα, διατηρώντας εμφανώς τυπική στάση απέναντι στον πρωθυπουργό. Έτσι, σημειολογικά, υπογράμμισε τις αποστάσεις του από το κυβερνών κόμμα για να πείσει ότι όταν αποκλείει κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ το εννοεί.

Συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη, άλλωστε, όταν ακούει σχόλια για ψυχρή χειραψία, υπερθεματίζει με τον χαρακτηρισμό «ξενέρωτη».

Α.