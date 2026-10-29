Πιστεύοντας ότι ακολουθούσε τις οδηγίες ενός νόμιμου εκπροσώπου της τράπεζας, μια γυναίκα μοιράστηκε τους κωδικούς.

Μια τηλεφωνική κλήση από άτομο που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του τμήματος αντιμετώπισης απάτης της Wells Fargo ήταν αρκετή για να οδηγήσει ένα ζευγάρι από το Ορλάντο της Φλόριντα σε οικονομική περιπέτεια.

Η Κάρμεν και ο Γουίλιαμ Έβανς έχασαν περισσότερα από 7.500 δολάρια, αφού πείστηκαν να αποκαλύψουν κωδικούς επαλήθευσης, πιστεύοντας ότι συνεργάζονταν με την τράπεζά τους για την προστασία των χρημάτων τους, όπως αναφέρει το gmg-wkmg-prod.cdn.arcpublishing.

Η υπόθεσή τους αναδεικνύει τους κινδύνους των εξελιγμένων τηλεφωνικών απατών, στις οποίες οι δράστες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των πολιτών, χρησιμοποιούν πληροφορίες που φαίνονται αξιόπιστες και δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη προστασίας ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Πώς στήθηκε η παγίδα με την ψεύτικη τραπεζική κλήση

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κάρμεν Έβανς δέχθηκε τηλεφώνημα, στην οθόνη του οποίου εμφανιζόταν το όνομα της Wells Fargo, μιας τράπεζας με την οποία είχε συναλλαγές. Ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της γραμμής συστήθηκε ως «Μάικλ» και ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στο τμήμα αντιμετώπισης τραπεζικής απάτης.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια, ο υποτιθέμενος υπάλληλος την ενημέρωσε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες κινήσεις στον λογαριασμό της. Για να κάνει την ιστορία του πιο πειστική, αναφέρθηκε σε αγορές από καταστήματα όπως το Sam's Club και το Walmart, τις οποίες η Κάρμεν αναγνώρισε ως πραγματικές.

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Στη συνέχεια, ο άνδρας έκανε λόγο για μια συναλλαγή ύψους 3.000 δολαρίων, την οποία εκείνη δεν είχε πραγματοποιήσει. Η αναφορά σε μια τόσο μεγάλη και φερόμενη ως μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή ενίσχυσε την ανησυχία της και την έκανε να πιστέψει ότι η κλήση αφορούσε πράγματι την ασφάλεια των χρημάτων της.

Αντί να ζητήσει από την ίδια να επιβεβαιώσει εκτενώς τα προσωπικά της στοιχεία, ο άγνωστος τής ζήτησε να του διαβάσει έναν κωδικό που επρόκειτο να λάβει στο κινητό της.

«Δεν χρειάστηκε να του δώσω το όνομά μου», ανέφερε η Κάρμεν, εξηγώντας ότι ο άνδρας τής ζήτησε απλώς να του επαναλάβει τον κωδικό που θα έφθανε με μήνυμα.

Πιστεύοντας ότι ακολουθούσε τις οδηγίες ενός νόμιμου εκπροσώπου της τράπεζας, η γυναίκα μοιράστηκε τους κωδικούς. Λίγο αργότερα, όταν επιχείρησε να συνδεθεί στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να αποκτήσει πρόσβαση.

Μεταφορές χρημάτων μέσω της Cash App

Όταν το ζευγάρι αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, η Κάρμεν και ο σύζυγός της απευθύνθηκαν σε υποκατάστημα της τράπεζας, ζητώντας βοήθεια για να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί.

Όπως περιέγραψε ο Γουίλιαμ, ένας υπάλληλος τούς ενημέρωσε ότι υπήρχε δραστηριότητα στους λογαριασμούς τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο κατάστημα. Το ζευγάρι ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι συναλλαγές, υποστηρίζοντας ότι δεν τις είχε πραγματοποιήσει.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από όσα κατήγγειλαν, χρήματα είχαν ήδη μετακινηθεί μεταξύ των λογαριασμών τους και στη συνέχεια είχαν μεταφερθεί μέσω της εφαρμογής πληρωμών Cash App, χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη χρεωστική κάρτα Wells Fargo της Κάρμεν.

Η ίδια αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει τις συγκεκριμένες μεταφορές, ενώ το συνολικό ποσό που, σύμφωνα με το ζευγάρι, χάθηκε ξεπέρασε τα 7.500 δολάρια.

Η Κάρμεν χρησιμοποιούσε συνήθως την Cash App για μικρές καθημερινές συναλλαγές, όπως για να στέλνει χρήματα στα εγγόνια της ή να καλύπτει προσωπικά έξοδα. Οι μεταφορές χιλιάδων δολαρίων δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι τότε την εφαρμογή.

Έχασαν αποταμιεύσεις και χρήματα για τις καθημερινές τους ανάγκες

Οι οικονομικές συνέπειες της απάτης ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για το ζευγάρι. Σύμφωνα με την Κάρμεν, μεταξύ των χρημάτων που χάθηκαν περιλαμβάνονταν περίπου 3.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις τους, αλλά και ποσά που προορίζονταν για την κάλυψη βασικών εξόδων.

Ανάμεσα στα χρήματα που, όπως ανέφερε, αφαιρέθηκαν από τους λογαριασμούς της ήταν η παροχή Κοινωνικής Ασφάλισης που λάμβανε, καθώς και αποδοχές από την εργασία της μερικής απασχόλησης.

Η απώλεια αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, καθώς δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που αφορούσαν το ενοίκιο και τις δόσεις του αυτοκινήτου τους.

«Πήραν χρήματα που χρειαζόμασταν και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας και να πάρουμε δάνεια για να καλύψουμε τους λογαριασμούς», περιέγραψε η Κάρμεν.

Το ζευγάρι αναγκάστηκε, μάλιστα, να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τα παιδιά του, μια απόφαση που, όπως παραδέχθηκε ο Γουίλιαμ, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Η επιστροφή των επόμενων πληρωμών τους δεν έλυσε αμέσως το πρόβλημα. Οι καθημερινές υποχρεώσεις συνέχισαν να συσσωρεύονται, ενώ παράλληλα έπρεπε να προσπαθήσουν να καλύψουν το χρηματικό κενό που είχε δημιουργηθεί.

Δεν κατάφεραν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους

Η Κάρμεν δήλωσε ότι αμφισβήτησε τις συναλλαγές που δεν αναγνώριζε, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματα που, όπως υποστηρίζει, χάθηκαν εξαιτίας της απάτης.

Μετά το περιστατικό, διέγραψε την εφαρμογή Cash App, ενώ το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τις τραπεζικές του συναλλαγές σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η εμπειρία τους άφησε πίσω της όχι μόνο οικονομικές απώλειες, αλλά και έντονη ανασφάλεια απέναντι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που εμφανίζονται να προέρχονται από γνωστές τράπεζες.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ενημερώνονται για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά.

«Το πιο σημαντικό είναι να ενημερώνετε τους άλλους, ώστε να μη χρειαστεί να περάσουν όσα περνάμε εμείς», ήταν το μήνυμά της.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από αντίστοιχες απάτες

Οι απατεώνες συχνά επιχειρούν να πείσουν τα θύματά τους ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα χρήματά τους, προκειμένου να τα κάνουν να ενεργήσουν βιαστικά και χωρίς να ελέγξουν την αξιοπιστία του καλούντος. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα βασικά μέτρα που μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο.

1. Μην εμπιστεύεστε αποκλειστικά την αναγνώριση κλήσης.

Το γεγονός ότι στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το όνομα μιας τράπεζας δεν αποδεικνύει ότι η κλήση είναι γνήσια. Εάν κάποιος ισχυριστεί ότι επικοινωνεί μαζί σας για ύποπτες συναλλαγές, τερματίστε την κλήση και καλέστε εσείς την τράπεζα χρησιμοποιώντας τον επίσημο αριθμό επικοινωνίας της, όπως αυτός αναγράφεται στην κάρτα σας ή στον επίσημο ιστότοπό της.

2. Μη γνωστοποιείτε κωδικούς επαλήθευσης.

Οι κωδικοί μιας χρήσης που αποστέλλονται στο κινητό μπορεί να χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση σύνδεσης, την έγκριση συναλλαγών ή την αλλαγή στοιχείων ασφαλείας. Μην τους αποκαλύπτετε σε απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις, ακόμη και αν ο συνομιλητής γνωρίζει το όνομά σας ή πληροφορίες για τις συναλλαγές σας.

3. Μην μεταφέρετε χρήματα για να τα «προστατεύσετε».

Εάν κάποιος σάς ζητήσει να μεταφέρετε χρήματα σε άλλον λογαριασμό ή μέσω εφαρμογής πληρωμών, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα διασφαλιστούν οι καταθέσεις σας, αντιμετωπίστε το ως σοβαρή προειδοποιητική ένδειξη απάτης.

4. Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις για τις συναλλαγές σας.

Οι ειδοποιήσεις για κινήσεις λογαριασμού και πληρωμές μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε γρήγορα συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε. Χρησιμοποιείτε, επίσης, ισχυρούς και διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης και ενεργοποιείτε την πολυπαραγοντική ταυτοποίηση όπου είναι διαθέσιμη.

5. Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα εάν υποψιάζεστε απάτη.

Εάν αποκαλύψετε κατά λάθος έναν κωδικό ή διαπιστώσετε ύποπτες κινήσεις, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα και την εφαρμογή πληρωμών μέσω επίσημων καναλιών. Ζητήστε να ασφαλιστούν οι λογαριασμοί σας, να εξεταστούν οι συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε και να σας δοθούν οδηγίες για τα επόμενα βήματα.

6. Αλλάξτε κωδικούς και κρατήστε αποδεικτικά στοιχεία.

Ενημερώστε τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί, καθώς και εκείνους άλλων λογαριασμών στους οποίους χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό. Φυλάξτε μηνύματα, αρχεία κλήσεων, στιγμιότυπα οθόνης και αποδείξεις συναλλαγών, καθώς μπορεί να χρειαστούν για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

7. Καταγγείλετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Εάν έχετε υποστεί οικονομική ζημία, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές και υποβάλετε καταγγελία, διατηρώντας όλα τα σχετικά στοιχεία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν βασίζονται πάντοτε σε προφανώς ύποπτα μηνύματα ή σε άγνωστους αριθμούς. Συχνά αξιοποιούν την εμπιστοσύνη προς αναγνωρίσιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την αγωνία που προκαλεί μια υποτιθέμενη απειλή για τις αποταμιεύσεις.

Η βασικότερη συμβουλή είναι απλή: κανένας κωδικός επαλήθευσης δεν πρέπει να κοινοποιείται σε έναν απρόσμενο καλούντα και καμία οδηγία για μεταφορά χρημάτων δεν πρέπει να εκτελείται χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την τράπεζα.