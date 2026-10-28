Μία τηλεφωνική απάτη που οδήγησε σε ζημιά 4.000 δολαρίων.

Μία γυναίκα στις ΗΠΑ έχασε 4.000 δολάρια, όταν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από επιτήδειους που προσποιήθηκαν εκπροσώπους των αστυνομικών αρχών και την απείλησαν με σύλληψη.

Η γυναίκα, πείστηκε να κάνει ανάληψη των χρημάτων από την τράπεζά της και να τα καταθέσει εκ νέου σε μηχάνημα Bitcoin που βρισκόταν σε πρατήριο καυσίμων, χωρίς ωστόσο, να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

Σύμφωνα με το post-gazette.com και τον σερίφη της κομητείας Allegheny, Kevin Kraus, η γυναίκα έλαβε αρχικά ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό της και στη συνέχεια ένα τηλεφώνημα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι απατεώνες της ζήτησαν χρήματα, παρουσιάζοντάς της μία ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση.

Της είπαν, μάλιστα, ότι έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 4.000 δολαρίων, ενώ επικαλέστηκαν ότι η γυναίκα δεν είχε εμφανιστεί σε δικαστήριο. Παράλληλα, της παρουσίασαν ένα εικονικό ένταλμα σύλληψης για επικείμενη ακρόαση η οποία υποτίθεται ότι αντιμετωπίστηκε με περιφρόνηση από την ίδια.

Η γυναίκα, υπό το φόβο της σύλληψης και σε κατάσταση ταραχής ακολούθησε τις οδηγίες των απατεώνων.

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Έκανε ανάληψη του χρηματικού ποσού από την τράπεζα και μετέβη στο πρατήριο καυσίμων, όπου τα κατέθεσε σε μηχάνημα Bitcoin.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι επιτήδειοι την κράτησαν απασχολημένη στη γραμμή, δίνοντάς της παράλληλα τις απαραίτητες – για εκείνους – οδηγίες.

Μία τηλεφωνική απάτη που οδήγησε σε οικονομική ζημιά 4.000 δολαρίων

Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε τι έχει συμβεί και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη, τα χρήματά της είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του post-gazette.com, η ανάκτησή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα είναι δύσκολο και συχνά αδύνατο να αντιστραφούν.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μία άλλη γυναίκα στην ίδια κομητεία έχασε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, αφού δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που την ενημέρωσε ότι είχε παραλείψει να βρεθεί σε δικαστήριο ως ένορκος.

Και εκείνη με τη σειρά της, είχε καταθέσει χρήματα μέσω ΑΤΜ που μάλιστα βρισκόταν έξω από το γραφείο του Ταμία της κομητείας, στο δικαστικό μέγαρο.

Ο σερίφης της κομητείας προειδοποιεί

Ο Kevin Kraus προειδοποιεί ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο πιεστικές μεθόδους, ενώ συχνά παραποιούν αριθμούς τηλεφώνου, ώστε οι κλήσεις τους να φαίνονται ότι ανταποκρίνονται και προέρχονται από πραγματικό αριθμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ασκούν έντονη ψυχολογική πίεση στα εν δυνάμει θύματά τους, απειλώντας τους με άμεση σύλληψη και αποτρέποντάς τους να ζητήσουν βοήθεια από συγγενείς ή οποιεσδήποτε αρχές.

Οι αρχές, βέβαια, υπενθυμίζουν ότι η αστυνομία, τα δικαστήρια και το γραφείο του σερίφη δεν ζητούν ποτέ πληρωμές μέσω τηλεφώνου και ιδιαίτερα με κρυπτονομίσματα, δωροκάρτες ή άλλες αντίστοιχες πρακτικές.

Γίνεται μάλιστα σαφές ότι σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί ανάλογη κλήση, θα πρέπει άμεσα να τερματίσει την κλήση και να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές μέσω του επίσημου αριθμού επικοινωνίας.