Οι απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις για τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων.

Πόσο απορρυπαντικό πρέπει να βάζουμε στο πλυντήριο ρούχων; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιούμε τις κάψουλες; Και τι ισχύει για το υγρό πιάτων;

Οι περισσότεροι φαίνεται πως κάνουμε λάθος σε ό,τι αφορά την ποσότητα του απορρυπαντικού. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τον «οδηγό» του Wirecutter των NYT για το πλύσιμο των ρούχων.

Σύμφωνα με αυτό, αρκούν το πολύ δύο κουταλιές της σούπας υγρού απορρυπαντικού ή σε σκόνη. Αν πρόκειται για συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, μία κουταλιά είναι αρκετή.

Εάν το παρακάνουμε με το απορρυπαντικό, τα ρούχα μας μπορεί να μυρίζουν χειρότερα και να προκληθεί φθορά στο πλυντήριο, ενώ η υπερβολή σίγουρα δεν είναι καλή για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα. Σε περίπτωση που στο άπλωμα παρατηρήσουμε στα ρούχα λεκέδες που δεν υπήρχαν πριν, είναι ώρα να καθαρίσουμε το πλυντήριο από τα υπολείμματα του απορρυπαντικού που έχουν συσσωρευθεί.

Το «μυστικό» για τις κάψουλες

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό σε κάψουλες, το «μυστικό» είναι να τις πιάνουμε με εντελώς στεγνά χέρια και να τις βάζουμε στο πλυντήριο πριν βάλουμε τα ρούχα.

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Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τις κάψουλες, ενώ μία σε κάθε πλύση είναι αρκετή. Από την άλλη, τα φύλλα απορρυπαντικού δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά στον καθαρισμό των ρούχων, σύμφωνα με το Wirecutter.

Βάζουμε στα ρούχα υγρό πιάτων πριν το πλύσιμο στο πλυντήριο;

Η απάντηση είναι ναι, αλλά σε μικρή ποσότητα. Πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των δύσκολων λεκέδων είναι να βάζουμε πάνω τους λίγο υγρό απορρυπαντικό ρούχων πριν από την πλύση.

Τέλος, σύμφωνα με το Wirecutter πλένουμε σχεδόν όλα τα ρούχα με κρύο νερό. Αυτό είναι καλύτερο για τα υφάσματα, καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, ενώ τα απορρυπαντικά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να «αποδίδουν» σε κρύο νερό. Πλύση με ζεστό νερό κάνουμε κατ’ εξαίρεση εάν υπάρχουν πολύ λιπαροί λεκέδες, ή όταν πρόκειται για σεντόνια κάποιου που είχε γαστρεντερίτιδα.

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