Αυτό το απλό κόλπο για το σπίτι έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς αποτελεί μια φυσική και οικονομική εναλλακτική λύση.

Με την πάροδο του χρόνου, οι πετσέτες γίνονται τραχιές, χάνουν μέρος της απορροφητικότητάς τους και μερικές φορές αποκτούν μυρωδιά υγρασίας που δεν φεύγει ούτε με το πλύσιμο. Πριν αποφασίσετε να τις πετάξετε, υπάρχει ένα απλό, οικονομικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό κόλπο: να τις πλύνετε με λευκό ξίδι.

Σε τι χρησιμεύει

Το λευκό ξίδι έχει τρεις βασικές χρήσεις για τις πετσέτες:

Τις μαλακώνει: Βοηθά να ανακτήσουν την παλιά υφή τους, την οποία χάνουν με τον καιρό και γίνονται σκληρές.

Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές: Συμβάλλει στην απομάκρυνση της χαρακτηριστικής μυρωδιάς υγρασίας ή κλεισούρας, η οποία εμφανίζεται όταν οι πετσέτες παραμένουν βρεγμένες για πολλή ώρα ή αποθηκεύονται χωρίς να έχουν στεγνώσει καλά.

Βελτιώνει την απορροφητικότητά τους: Βοηθά τις πετσέτες να απορροφούν ξανά αποτελεσματικά το νερό.

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Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το ξίδι

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται στο πλυντήριο ρούχων:

Τοποθετήστε τις πετσέτες στον κάδο, χωρίς απορρυπαντικό και μαλακτικό.

Προσθέστε μισό έως ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι στη θήκη του μαλακτικού ή απευθείας στις πετσέτες, εφόσον το επιτρέπει ο κατασκευαστής του πλυντηρίου.

Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης με ζεστό νερό ή την υψηλότερη θερμοκρασία που επιτρέπεται για τις συγκεκριμένες πετσέτες, σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα τους.

Προαιρετικά, για επιπλέον καθαρισμό, μπορείτε να κάνετε δεύτερη πλύση με μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα, χωρίς να προσθέσετε ξίδι ταυτόχρονα.

Στεγνώστε καλά τις πετσέτες, ιδανικά στον ήλιο ή στο στεγνωτήριο, ώστε να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της μυρωδιάς υγρασίας.

Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία σε κάθε πλύση. Μπορείτε να την εφαρμόζετε κάθε λίγες εβδομάδες ή όταν παρατηρείτε ότι οι πετσέτες αρχίζουν και πάλι να γίνονται τραχιές ή να μυρίζουν άσχημα.

Σε κάθε πλύση, στις ίνες των πετσετών συσσωρεύονται σταδιακά υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού, καθώς και άλατα από το σκληρό νερό, όπως το ασβέστιο. Αυτά τα κατάλοιπα σχηματίζουν ένα λεπτό, σχεδόν αόρατο στρώμα που κάνει τις ίνες πιο σκληρές και τραχιές. Παράλληλα, καλύπτουν τις μικροσκοπικές θηλιές του υφάσματος, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση του νερού, με αποτέλεσμα οι πετσέτες να χάνουν σταδιακά την απορροφητικότητά τους.

Το λευκό ξίδι, χάρη στην περιεκτικότητά του σε οξικό οξύ, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση μέρους αυτών των συσσωρευμένων καταλοίπων. Έτσι, οι ίνες απαλλάσσονται από ορισμένα υπολείμματα απορρυπαντικού, μαλακτικού και αλάτων, αποκτώντας ξανά μέρος της αρχικής απαλότητας και της ικανότητάς τους να απορροφούν την υγρασία.

Επιπλέον, το ξίδι μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών που εγκλωβίζονται στις ίνες. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά ένα απολυμαντικό, καθώς η χρήση του δεν εγγυάται την εξάλειψη βακτηρίων και μυκήτων. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται, επίσης, από τις συνθήκες πλύσης και το είδος των καταλοίπων που έχουν συσσωρευτεί στο ύφασμα.

Με πληροφορίες από cronista.com