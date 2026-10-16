Την άνοιξη, τα συγκεκριμένα φυτά αναπτύσσονται έντονα και μπορούν να μεταμορφώσουν μπαλκόνια, αυλές και περβάζια.

Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στο σπίτι αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να τα αξιοποιούν στη μαγειρική και παράλληλα να αρωματίζουν φυσικά τον χώρο τους. Τον Οκτώβριο, τέσσερα είδη είναι ιδανικά για φύτευση, χάρη στην ευκολία με την οποία καλλιεργούνται και στην ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε γλάστρες.

Πρόκειται για τον βασιλικό, τη μέντα, το δεντρολίβανο και το θυμάρι. Τα συγκεκριμένα αρωματικά φυτά προσαρμόζονται σε μπαλκόνια, αυλές, βεράντες, ακόμη και σε περβάζια παραθύρων με άφθονο φυσικό φως, αρκεί να τους παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα.

1. Βασιλικός

Ο βασιλικός είναι ένα από τα αρωματικά φυτά που συνιστώνται περισσότερο για φύτευση τον Οκτώβριο, καθώς χρειάζεται ήπιες έως θερμές θερμοκρασίες για να αναπτυχθεί δυναμικά. Τα φρέσκα φύλλα του ταιριάζουν εξαιρετικά με τις ντομάτες, τις σαλάτες, τα ζυμαρικά και τις σάλτσες.

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεσαίου μεγέθους γλάστρα, με καλή αποστράγγιση και γόνιμο χώμα. Χρειάζεται αρκετές ώρες φυσικού φωτός και μια ηλιόλουστη θέση, αν και τις ημέρες με ακραία ζέστη είναι προτιμότερο να προστατεύεται από τον πολύ έντονο ήλιο.

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Το πότισμα πρέπει να είναι τακτικό, χωρίς να λιμνάζει το νερό στις ρίζες. Για να αναπτύσσει ο βασιλικός νέα φύλλα, συνιστάται να αφαιρούνται συχνά οι κορυφές των βλαστών και να αποφεύγεται η πρόωρη ανθοφορία του.

2. Μέντα

Η μέντα ξεχωρίζει για το δροσερό και έντονο άρωμά της, που την καθιστά ιδανική για αφεψήματα, λεμονάδες και κοκτέιλ. Είναι ένα εύκολο στην καλλιέργεια φυτό, που προσαρμόζεται καλά σε δροσερά περιβάλλοντα και σε χώμα που διατηρεί κάποια υγρασία.

Προτιμά το έμμεσο φως ή λίγες ώρες ήπιου ήλιου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα απογεύματα είναι ζεστά. Συνιστάται να καλλιεργείται σε ξεχωριστή γλάστρα, καθώς εξαπλώνεται εύκολα και μπορεί να καταλάβει τον χώρο άλλων φυτών.

Την άνοιξη, η μέντα αναπτύσσεται γρήγορα. Ένα περιστασιακό κλάδεμα βοηθά να διατηρείται συμπαγής και ευνοεί την εμφάνιση νέων βλαστών.

3. Δεντρολίβανο

Το δεντρολίβανο είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά και δημοφιλή αρωματικά φυτά για μπαλκόνια και βεράντες. Τα φύλλα του, με το έντονο άρωμα, χρησιμοποιούνται για να νοστιμίζουν κρέατα, πατάτες και λαχανικά. Ο Οκτώβριος είναι κατάλληλη περίοδος για τη φύτευση ή τη μεταφύτευσή του σε σημείο με άφθονο φυσικό φως.

Σε αντίθεση με τη μέντα, το δεντρολίβανο χρειάζεται χώμα με καλή αποστράγγιση και αντέχει καλύτερα στην ξηρασία παρά στην υπερβολική υγρασία. Αφού εγκατασταθεί και αναπτυχθεί, χρειάζεται αραιότερο πότισμα, ενώ τα φύλλα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο φρέσκα όσο και αποξηραμένα.

4. Θυμάρι

Το θυμάρι αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους διαθέτουν περιορισμένο χώρο. Τα μικρά φύλλα του έχουν έντονο άρωμα και χρησιμοποιούνται σε κρέατα, σούπες και σάλτσες. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μικρές ή μεσαίες γλάστρες, με καλή αποστράγγιση και αρκετές ώρες άμεσης ηλιοφάνειας καθημερινά.

Την άνοιξη, το θυμάρι μπορεί να βγάλει νέους βλαστούς και μικρά άνθη που προσελκύουν έντομα-επικονιαστές. Για να διατηρείται συμπαγές, συνιστάται να κόβονται οι άκρες των βλαστών μετά από μια περίοδο έντονης ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από tn.com.ar