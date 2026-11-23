Το φθινοπωρινό κλάδεμα δεν ενδείκνυται για όλους τους θάμνους, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ανθοφορία και να τους αφήσει εκτεθειμένους στον παγετό. Ωστόσο, υπάρχουν δύο φυτά που χρειάζονται κλάδεμα πριν από τον χειμώνα, με τη σωστή τεχνική και στον κατάλληλο χρόνο.

Οι περισσότεροι θάμνοι δεν πρέπει να κλαδεύονται στα τέλη του φθινοπώρου, για διάφορους λόγους. Ορισμένοι ανθοφόροι θάμνοι έχουν ήδη σχηματίσει τα μπουμπούκια τους για την επόμενη χρονιά, επομένως αν τους κλαδέψετε τώρα, θα χάσετε τα άνθη τους. Άλλοι δεν θα μπορέσουν να επουλώσουν γρήγορα τις πληγές από το κλάδεμα αυτή την εποχή, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες και ζημιές από τον παγετό.

Πολλά αειθαλή φυτά, επίσης, κινδυνεύουν να υποστούν εγκαύματα από το κρύο στο εσωτερικό τους, αν τα κλαδέψετε περιμετρικά. Ωστόσο, υπάρχουν δύο φυτά που πρέπει να κλαδέψετε τώρα, πριν από τον χειμώνα: τα τριαντάφυλλα και τις παιώνιες.

Τόσο τα τριαντάφυλλα όσο και οι παιώνιες πρέπει να κλαδεύονται όταν βρίσκονται σε λήθαργο, αλλά πριν έρθουν οι έντονες χειμωνιάτικες συνθήκες. Δείτε πώς θα τα κλαδέψετε και θα τα προετοιμάσετε για τον χειμώνα.

Κλάδεμα τριανταφυλλιών πριν από τον χειμώνα

Οι τριανταφυλλιές με μακριούς βλαστούς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ζημιές του χειμώνα. Οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να τις ταλαντεύουν έντονα, ενώ το βάρος του χιονιού ενδέχεται να προκαλέσει το σπάσιμο των βλαστών τους. Περιμένετε μέχρι οι τριανταφυλλιές να μπουν σε λήθαργο, ιδανικά αφού προηγηθούν δύο παγετοί, πριν τις προετοιμάσετε για τον χειμώνα.

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και καλά ακονισμένο ψαλίδι κλαδέματος για να αφαιρέσετε τους νεκρούς και άρρωστους βλαστούς. Στη συνέχεια, κόψτε τους υπόλοιπους βλαστούς ώστε να έχουν ύψος περίπου 90 εκατοστά από το έδαφος. Καλύψτε το σημείο εμβολιασμού στη βάση του φυτού με ένα στρώμα εδαφοκάλυψης ή mulch πάχους περίπου 15 εκατοστών, ώστε να προστατεύεται από τον παγετό.

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Οι αναρριχώμενες τριανταφυλλιές και οι ανθεκτικές ποικιλίες δεν χρειάζονται τόσο αυστηρό κλάδεμα πριν από τον χειμώνα. Φροντίστε οι αναρριχώμενες τριανταφυλλιές να είναι καλά στερεωμένες και να έχουν επαρκή εδαφοκάλυψη, ώστε να αποφύγετε τις χειμερινές ζημιές. Μπορείτε να αφαιρέσετε τους νεκρούς και σπασμένους βλαστούς, αλλά το αυστηρό κλάδεμα καλό είναι να περιμένει μέχρι τα τέλη του χειμώνα, λίγο πριν αρχίσουν να ανοίγουν τα μάτια. Οι τριανταφυλλιές που ανθίζουν μόνο μία φορά την άνοιξη δεν πρέπει να κλαδεύονται πριν ολοκληρώσουν την ανθοφορία τους.

Κλάδεμα παιώνιων πριν από τον χειμώνα

Ίσως μπείτε στον πειρασμό να κόψετε τις παιώνιες αμέσως μόλις τελειώσει η ανθοφορία τους, όμως αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Οι παιώνιες χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για φωτοσύνθεση, ώστε να αποθηκεύσουν θρεπτικά συστατικά στις ρίζες τους. Το κλάδεμα το καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη και την ανθοφορία της επόμενης χρονιάς.

Αντίθετα, περιμένετε μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου, όταν το φύλλωμά τους κιτρινίσει εντελώς ή μαραθεί εξαιτίας του παγετού. Τότε μπορείτε να κόψετε τα φύλλα και τους βλαστούς αφήνοντας μόλις λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος, προσέχοντας να μην τραυματίσετε τη βάση του φυτού. Η απομάκρυνση του ξεραμένου φυλλώματος μειώνει την πιθανότητα να φιλοξενεί ασθένειες και παράσιτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις ποώδεις παιώνιες, οι οποίες ξεραίνονται και υποχωρούν στο έδαφος κάθε χειμώνα, ισχύουν όμως και για τις παιώνιες Itoh, που αποτελούν υβρίδια ποωδών και δενδρωδών παιώνιων. Οι συγκεκριμένες παιώνιες έχουν βλαστούς που ξυλοποιούνται κοντά στη βάση τους. Αντί να τους κόψετε μέχρι το έδαφος, αφήστε περίπου 10-15 εκατοστά σε κάθε βλαστό. Αν παρατηρήσετε μπουμπούκια ανθοφορίας πάνω σε κάποιον βλαστό, φροντίστε να κάνετε την τομή πάνω από αυτά. Την άνοιξη, μπορείτε να αφαιρέσετε εντελώς τους βλαστούς που δεν θα εμφανίσουν νέα ανάπτυξη.

Οι δενδρώδεις παιώνιες σχηματίζουν τα μπουμπούκια ανθοφορίας τους το φθινόπωρο και χρειάζονται ελάχιστο κλάδεμα. Αυτή την εποχή, αφήστε τις ανέπαφες, περιοριζόμενοι μόνο στην απομάκρυνση των πεσμένων φύλλων.

πηγή: southernliving