Η κυβέρνηση προβλέπει σημαντική μείωση των δαπανών για επιδοτήσεις, ενώ τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης αναμένεται να αυξηθούν.

Με το πετρέλαιο να προβλέπεται ότι θα παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και τις έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων να περιορίζονται δραστικά, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προδιαγράφει μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παρά την ενεργειακή ακρίβεια, η κυβέρνηση προβλέπει σημαντική μείωση των δαπανών για επιδοτήσεις, ενώ τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης αναμένεται να αυξηθούν.

Στα 95,4 δολάρια το βαρέλι προβλέπεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου Brent το 2027, σύμφωνα με τις παραδοχές του νέου κρατικού προϋπολογισμού, έναντι 99,3 δολαρίων το 2026 και μόλις 68,9 δολαρίων το 2025. Παρά την αναμενόμενη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με φέτος, το πετρέλαιο θα παραμείνει περίπου 38,5% ακριβότερο σε σύγκριση με το 2025, διατηρώντας σημαντικές πιέσεις στο κόστος μεταφορών, παραγωγής και θέρμανσης. Μάλιστα, η εισηγητική έκθεση αποκαλύπτει ότι η πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου το 2027 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 22% σε σύγκριση με τις εαρινές εκτιμήσεις του 2026, αποτυπώνοντας την επιδείνωση των ενεργειακών προοπτικών εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Περικοπή σχεδόν 300 εκατ. ευρώ στις επιδοτήσεις

Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι προβλέψεις για την κρατική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Ενώ το 2026 εφαρμόστηκαν έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 318 εκατ. ευρώ, ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει ότι η συνολική κατηγορία δαπανών για επιδοτήσεις θα περιοριστεί στα 81 εκατ. ευρώ, από περίπου 378 εκατ. ευρώ το 2026. Πρόκειται για μείωση 297 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται κυρίως με τη μη συνέχιση των έκτακτων παρεμβάσεων για το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2026 η κυβέρνηση επιδότησε το πετρέλαιο κίνησης με ποσά από 10 έως 20 λεπτά ανά λίτρο, ανάλογα με τον μήνα, ενώ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο προβλέφθηκε επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξήθηκε κατά 30%, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 52 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο νέος προϋπολογισμός δεν προβλέπει αντίστοιχη γενικευμένη συνέχιση των έκτακτων επιδοτήσεων καυσίμων μέσα στο 2027, αφήνοντας τα νοικοκυριά περισσότερο εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.

Αυξημένες εισπράξεις από τους ειδικούς φόρους

Την ίδια στιγμή που περιορίζεται η κρατική στήριξη, τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν στα 7,345 δισ. ευρώ, από 7,209 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 136 εκατ. ευρώ. Το ποσό αφορά το σύνολο των ειδικών φόρων κατανάλωσης και όχι αποκλειστικά τα καύσιμα, ωστόσο αναδεικνύει τη διατήρηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην ενέργεια και σε άλλα προϊόντα.

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Η αντίφαση είναι εμφανής: από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές επιβαρύνουν την οικονομία και την κατανάλωση και, από την άλλη, περιορίζει τις έκτακτες παρεμβάσεις ανακούφισης. Χωρίς ουσιαστική μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος στις μετακινήσεις και στη θέρμανση, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένα λειτουργικά έξοδα.