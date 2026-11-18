Με 137 «ναι» εγκρίθηκε η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια.

Η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα funds, τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Σε σύνολο 294 που ψήφισαν, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με 137 «ναι» και 157 «παρών», ενώ κανένας βουλευτής δεν καταψήφισε. Όπως αναμενόταν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στήριξαν την πρόταση για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ το ίδιο έκαναν 45 από τους 46 ανεξάρτητους βουλευτές. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ένας ανεξάρτητος δήλωσαν «παρών».

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συγκροτηθεί η εξεταστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 29 μέλη, κατά αναλογία της δύναμης των κοινοβουλευτικών ομάδων και έναν εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών. Αντικείμενό της θα είναι η διερεύνηση «των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία», από την περίοδο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έως σήμερα.

Η εξεταστική επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες προκειμένου να παραδώσει το πόρισμά της, με δικαίωμα να ζητήσει παράταση της προθεσμίας.

Ξανά με κοράκι στη Βουλή η Κωνσταντοπούλου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξεταστική επιτροπή η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Βουλής με ένα μαύρο κοράκι- οριγκάμι. Κίνηση που είχε κάνει και τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

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«Κάποιοι το ξέρετε καλά, το “κοράκι” που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών, στις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν. Το “κοράκι” που θέλει να πάρει τα σπίτια, τις περιουσίες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που στην τοποθέτησή της εξαπέλυσε τα πυρά της κατά της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μην μας σώζετε άλλο εσείς που φαληρίσατε και τη χώρα και τα κόμματά σας, εσείς που είστε οι πρώτοι μπαταχτζήδες κύριοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που δεν πληρώνετε τα χρέη σας στις τράπεζες και είστε σε ευθεία συναλλαγή με το τραπεζικό σύστημα, που σας κάνει τα χατίρια, να μην επισπεύδει δηλαδή τους πλειστηριασμούς και κατασχέσεις εναντίον σας και του κάνετε τα χατίρια, να μην νομοθετείτε δηλαδή αυτά που πρέπει να νομοθετηθούν για τον κόσμο», είπε μεταξύ άλλων.

Στην ομιλία της αναφέρθηκε στο «πόρισμα της επιτροπής αλήθειας δημοσίου χρέους» λέγοντας ότι «μέσα στα έγγραφα που αποκάλυψε ήταν αυτά που έδειχναν ότι όταν είπατε στη χώρα και στους πολίτες ότι “η οικονομία είναι τιτανικός”, τότε γνωρίζατε καλά ότι αυτό που παρουσιάσατε ως χρέος, ήταν μη βιώσιμο. Το ήξεραν και οι δανειστές και όμως συνωμοτήσατε και το κάνατε όλοι μαζί. Συνωμοτήσατε ώστε να μην διαγραφεί το μη βιώσιμο χρέος».

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