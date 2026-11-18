Με πρωταγωνιστές τα ρομποτικά συστήματα KIRA και το K Mop 46 Bp Pack, η εταιρεία παρουσιάζει λύσεις που κάνουν τον καθαρισμό πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Η Kärcher δίνει το «παρών» στη XENIA 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας σύγχρονες λύσεις επαγγελματικού καθαρισμού για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Στο περίπτερο B14/C15, στην Αίθουσα 1, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Kärcher βρίσκονται τα ρομποτικά συστήματα αυτόνομου καθαρισμού KIRA B 50 και KIRA CV 50, που αξιοποιούν τις δυνατότητες της αυτοματοποίησης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας. Σχεδιασμένα για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, όπως λόμπι, διάδρομοι και αίθουσες συνεδρίων, αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, διατηρώντας σταθερή ποιότητα καθαρισμού και επιτρέποντας στο προσωπικό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη φροντίδα.

Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο θα έχει και η K Mop 46 Bp Pack, μια σύγχρονη λύση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό σκληρών δαπέδων. Συνδυάζοντας ευελιξία και ευκολία στη χρήση, συμβάλλει στη μείωση του χρόνου καθαρισμού και στην απομάκρυνση των υγρών από τις επιφάνειες, ενισχύοντας την ασφάλεια σε χώρους με αυξημένη διέλευση επισκεπτών.

Την παρουσία της Kärcher συμπληρώνει μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών σκουπών, μηχανημάτων βαθύ καθαρισμού υφασμάτων και ατμού, συστημάτων περιποίησης δαπέδων και μηχανημάτων υψηλής πίεσης. Από τον καθημερινό καθαρισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων έως την περιποίηση εξωτερικών εγκαταστάσεων, οι λύσεις αυτές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων φιλοξενίας, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την υγιεινή και την εξοικονόμηση πόρων.

Μέσα από τη συμμετοχή της στη XENIA 2026, η Kärcher αναδεικνύει την τεχνογνωσία της και τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στον επαγγελματικό καθαρισμό. Με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία, συνεχίζει να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής τους λειτουργίας και στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ποιοτικού περιβάλλοντος για τους επισκέπτες τους.