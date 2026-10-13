Προηγμένες και αυτοματοποιημένες λύσεις για τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου των logistics.

Η Kärcher, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των συστημάτων καθαρισμού, δίνει το παρών στη Logistics Expo Θεσσαλονίκη 2026, μέσα από το Kärcher Center Camion Τσολακίδης, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο portfolio επαγγελματικών λύσεων καθαρισμού, σχεδιασμένων για τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά λύσεις Kärcher που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μεγάλων αποθηκευτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπου η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων αποτελούν καθημερινή προτεραιότητα.

Στο επίκεντρο της παρουσίας θα βρεθούν οι μηχανές περιποίησης δαπέδου Kärcher, από ευέλικτες λύσεις για μικρότερες και απαιτητικές επιφάνειες έως επικαθήμενα μηχανήματα για τον καθαρισμό μεγάλων εγκαταστάσεων. Με σχεδιασμό που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση των διακοπών κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι λύσεις της Kärcher συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του καθημερινού επαγγελματικού καθαρισμού.

Ανάμεσα στις λύσεις που θα παρουσιαστούν ξεχωρίζει η K Mop 46 Bp Pack 36/150), η compact μηχανή πλύσης- στέγνωσης μπαταρίας της Kärcher, σχεδιασμένη για ευέλικτη χρήση σε πολυσύχναστους χώρους και επιφάνειες με έπιπλα. Με πλάτος εργασίας 46 cm, αποτελεί μια σύγχρονη εναλλακτική στην κλασική διαδικασία σφουγγαρίσματος, συνδυάζοντας πλύση και άμεση αναρρόφηση του νερού, ώστε το δάπεδο να παραμένει στεγνό και έτοιμο προς χρήση. Παράλληλα, οι δύο μπαταρίες λιθίου 36V και ο ταχυφορτιστής υποστηρίζουν τη συνεχή και αποδοτική χρήση της κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ξεχωριστή θέση θα έχουν και οι αυτόνομες ρομποτικές λύσεις καθαρισμού KIRA B 50 και KIRA B 200, φέρνοντας την αυτοματοποίηση στο επίκεντρο της επαγγελματικής καθαριότητας. Με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, προηγμένα συστήματα πλοήγησης και δυνατότητες παρακολούθησης και reporting, οι ρομποτικές λύσεις Kärcher αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες καθαρισμού, επιτρέποντας στο ανθρώπινο δυναμικό να αξιοποιείται σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

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Το προϊοντικό μίγμα συμπληρώνεται από επαγγελματικά σάρωθρα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και από πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, σχεδιασμένα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών ρύπων.

Μέσα από την παρουσία του Kärcher Center Camion Τσολακίδης στη Logistics Expo Θεσσαλονίκη 2026, η Kärcher αναδεικνύει στην πράξη πώς η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση μπορούν να μετατρέψουν τον επαγγελματικό καθαρισμό σε έναν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό παράγοντα της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης.