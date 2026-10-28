Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει την τραγωδία σε «ανθρώπινο λάθος», παραλληλίζοντας την υπόθεση με τα Τέμπη.

Σκληρή κριτική στην ισπανική κυβέρνηση και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή τη φονική σύγκρουση τρένων στο Τολέδο της Ισπανίας, που, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 68 θανάτους.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει την τραγωδία σε «ανθρώπινο λάθος», παραλληλίζοντας την υπόθεση με τα Τέμπη. Παράλληλα, επικρίνει πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλότερων ταχυτήτων, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπονται κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας. Καλεί, τέλος, τους εργαζομένους να διεκδικήσουν ασφαλείς μεταφορές, προτάσσοντας το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Τουλάχιστον 68 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός από μια νέα θανατηφόρα σύγκρουση τρένων - μετά το έγκλημα στο Ανταμουζ, με 46 νεκρούς και 292 τραυματίες - αυτή τη φορά στο Τολέδο της Ισπανίας, με το ένα τρένο να εμβολίζει άλλο που ήταν σταματημένο στη γραμμή και με τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας να είναι υπό διερεύνηση.

Όπως έγινε και στην Ελλάδα με το έγκλημα των Τεμπών, η ισπανική κυβέρνηση προεξοφλεί ότι η σύγκρουση οφείλεται σε «ανθρώπινο λάθος» και σε «κακιά στιγμή», νομίζοντας ότι έτσι θα ξεμπερδέψει από τις μεγάλες ευθύνες της για την προώθηση της επικίνδυνης για τη ζωή και την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων πολιτικής της ΕΕ στο σιδηρόδρομο.

Μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν, στο ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε μία ακόμα απαράδεκτη έκθεση για τους σιδηροδρόμους στην ΕΕ, που απαιτούσε «υψηλότερες ταχύτητες» σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο γυμνό από προσωπικό και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Η έκθεση εγκρίθηκε με την στήριξη ή την ανοχή των ευρωβουλευτών των άλλων κομμάτων από την Ελλάδα, ενώ την έκθεση αποκάλυψε και καταψήφισε μόνο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

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Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική της ΕΕ και στον τομέα του σιδηρόδρομου, που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως απόχρωσης, είναι κίνδυνος - θάνατος.

Πρόκειται για την πολιτική που προωθεί τις ''υψηλές ταχύτητες'' χωρίς σύγχρονα μέτρα ασφαλείας, την αύξηση της χωρητικότητας και των δρομολογίων, την εμπλοκή όλο και περισσότερων παρόχων στις γραμμές για τα κέρδη των ομίλων, την προσαρμογή του σιδηρόδρομου στις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας, απαιτώντας μετακινήσεις εξοπλισμών εντός 72 ωρών.

Οι εργαζόμενοι, οι λαοί της Ευρώπης με τον αγώνα τους πρέπει επιτέλους να στείλουν στον αγύριστο την ΕΕ και την πολιτική της, το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης που σε όλους τους τομείς θυσιάζει τις ανάγκες, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, στο βωμό του κέρδους.

Το δίλημμα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» γίνεται ολοένα πιο επίκαιρο».